Mazón dice que el límite para pactar con Vox es el Estatuto o entender que existe EL cambio climático"

Asegura que el cambio empezará en su región y añade que en campaña contará con Feijóo, que está en "proceso de valencianización"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP en la Comunidad Valenciana y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que aspira a gobernar en solitario tras las elecciones del próximo 28 de mayo, pero ha señalado que si necesitara llegar a algún acuerdo con Vox el límite será el Estatuto, el autonomismo, la bajada de impuestos, la defensa del agua o "entender que hay una cosa que se llama cambio climático".

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el diario 'El Mundo', al que ha asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Mazón ha subrayado que "el cambio" empieza en la Comunidad Valenciana y que él sale a ganar mientras que el socialista Ximo Puig y sus socios "salen a empatar" y "repetir" el pacto del Botanic. "Salen a más de lo mismo. Yo aspiro a ganar y gobernar con mayoría suficiente", ha recalcado.

Mazón ha afirmado que el 28 de mayo los ciudadanos están llamados a elegir "entre la continuidad y el conformismo" o "formar parte del cambio social y político que ya solo lidera el Partido Popular". "Y es por esto que la otra parte de la campaña es pedir que sonriáis, pero porque ya viene el cambio", ha aseverado.

"LA COMUNIDAD VALENCIANA NECESITA EL PROGRAMA DEL PP"

Al ser preguntado qué limites le impondrá a Vox cuando tenga que gobernar con su apoyo en la Comunidad Valenciana, como recogen todas las encuestas, Mazón ha replicado: "Los límites son el Estatuto, el autonomismo, la defensa de nuestras señas de identidad, la bajada de impuestos, la defensa del agua, la defensa de nuestro territorio, entender que hay una cosa que se llama cambio climático y que hay que luchar contra él, las cosas de sentido común que mi partido defiende todos los días". Según ha añadido, en el PP son "previsibles".

Mazón ha afirmado que la Comunidad Valenciana "necesita el programa del PP". "Vamos a ver cómo evoluciona. Hoy estamos mejor que ayer, vamos a ver mañana cómo estamos. Así que cualquiera que quiera el cambio en la comunidad valenciana sabe que la alternativa la protagoniza el PP", ha declarado.

A pocas semanas de que arranque la campaña, ha señalado que el expresidente Mariano Rajoy visitó hace poco la región y que el expresidente José María Aznar acudirá a Orihuela (Alicante) "dentro de poco". Y que también contará con la presencia del líder del PP porque están en un "proceso de valencianización del próximo presidente del Gobierno".

"SÁNCHEZ ORDENA Y PUIG OBEDECE"

Mazón ha cargado duramente contra las políticas que han aplicado los úlimos ocho años Puig y Mónica Oltra, centradas en "destruir" y no en "construir". Así, ha señalado que la Comunidad Valenciana "tiene hoy a un millón y medio de personas en riesgo de pobreza", hay "más de 20.000 jóvenes esperando el bono alquiler" y "70.000 personas esperando a ser operadas".

Es más, ha recalcado que en ocho años el Gobierno de Puig "no ha construido ni una sola vivienda social" mientras "el precio de la vivienda se dispara". "Ahora a un mes de votar nos anuncian un nuevo decreto de viviendas de protección oficial", ha criticado.

Además, ha asegurado que la Comunidad Valenciana es la autonomía con mayor déficit y deuda pública de España, siendo por tanto la que "más hipoteca el futuro" de los jóvenes. Y ha resaltado que si el Gobierno de Sánchez es el "más caro de la historia de España", también lo es el de Puig, por lo que los valencianos sufren "una especie de doble castigo".

Según Mazón, los valencianos, alicantinos y castellonenses con el Gobierno de Puig y Pedro Sánchez son considerados "ciudadanos de segunda". "Sánchez ordena y Puig obedece", ha añadido, aludiendo a lo que ha ocurrido con el trasvase Tajo-Segura.

El presidente del PPCV ha prometido "bajar todos los impuestos autonómicos a todos los ciudadanos, llegando incluso a eliminar el de la muerte". Además, ha agregado que los gastos en salud mental, en gafas o lentillas o incluso practicar deporte, desgravarán en la Comunidad Valenciana, al tiempo que ha señalado que las personas mayores que tengan familiares a cargo tendrán también deducciones especiales".

Mazón ha asegurado que ser valenciano "es apostar por el autogobierno y la soberanía energética". "No hay autogobierno si no hay independencia energética o sostenibilidad energética", ha dicho, para criticar que con Puig no se haya "avanzado ni en renovable ni en fotovoltaica".

Asimismo, ha insistido en que el PP es "el único partido que garantiza el cambio en la Comunidad Valenciana" ante el "desprecio" de Pedro Sánchez a esta región. Y ha defendido que la señera "no se incline ante nadie nunca más".

"Defiendo un proyecto donde cada persona pueda elegir libremente qué quiere ser y cómo desarrollar su vida. Con más opciones y menos prohibiciones, sin imposiciones y sin prejuicios ideológicos. En el futuro proyecto y en el proyecto de futuro que lidera el PP en la Comunidad Valenciana cabe todo el mundo y siempre con la lealtad. y respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a nuestras señas de identidad como pueblo", ha manifestado.

LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Al ser preguntado por las mayorías absolutas del PP en el pasado, Mazón ha rechazado abordar la campaña con "nostalgias del pasado" y ha recordado que están en el año 2023, en el que la región tiene que "pasar del furgón de cola a ser referente en España".

Sin embargo ha puesto en valor el legado del PP en la Comunidad Valenciana a nivel autonómico con Eduardo Zaplana, Francisco Camps o Alberto Fabra, y a nivel municipal con Rita Barberá, asegurando que había menos paro y se hicieron infraestructuras como la Ciudad de las Artes las Ciencias. A su entender, en el balance "ha quedado muchísimo de lo positivo".

Aludiendo a los casos de corrupción que han afectado a cargos del partido, ha señalado que "los tiempos de la justicia son los que son" y que ahora "van apareciendo algunas cuestiones que resulta que no eran tan escandalosas como algunos se esmeraron en hacer parecer". "Por el camino, pues ya no está con nosotros Rita Barberá", ha dicho, para añadir que "Paco Camps lleva nueve archivos o veredictos de inocencia consecutivos".

Ante el llamado 'caso Azud' y qué papel atribuye a Puig en esta trama, ha indicado que "eso lo tendrá que determinar un juez en su caso", al tiempo que ha añadido que él no ha venido a "judicialiar la política". "Nosotros lo único que queremos es una explicación, porque es dinero público", ha enfatizado.

En este punto, Carlos Mazón ha recordado que la labor de un partido de oposición es fiscalizar al Gobierno. "Si no hay nada que ocultar, ¿por qué se niega usted a dar una explicación?", ha preguntado, para añadir que él practica una política con la que quiere ser "útil" a los ciudadanos.

UNA POLÍTICA NACIONAL DE AGUA

Al ser preguntado donde está el posible punto de encuentro en materia de agua dentro de PP tras el debate en relación con el trasvase Tajo-Segura, ha respondido que ese punto de encuentro "está en el rigor" y ha pedido al Gobierno de España ese rigor y "acreditar lo que dice" en relación con el caudal ecológico del Tajo.

Además, ha dicho que "todas las CCAA del PP se negaron a ese hachazo al trasvase" porque "no estaba acreditado" y ha defendido una "política del agua común para toda España". Así, se ha mostrado convencido de que Feijóo presentará esa política "nacional" del agua basada en "el rigor, la solidaridad y la atención a las cuencas cedentes".

"El agua es de todos, porque es un bien común, es como el aire y como el sol", ha proclamado, para ironizar asegurando que al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no le van a cobrar por echar la esterilla en la playa de San Juan.