Mazón "quiere creer" que el pacto de PSOE y Sumar traerá financiación pese a que Baldoví "la ha prometido muchas veces"

VALENCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que "quiere creer" que el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar traerá el cambio de modelo de financiación autonómica aunque ha apuntado que el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, "la ha prometido muchas veces a bombo y platillo", por lo que es "difícil creerle".

"No le voy a decir que haya causa-consecuencia entre que usted no esté y que ahora haya por fin aparecido por primera vez en el acuerdo de investidura", ha espetado a Baldoví durante la sesión de control en Les Corts.

En su intervención, Mazón ha señalado que el pacto rubricado "es el camino" y ha subrayado que, como 'president', si tiene "una brizna por pequeña que sea de que tengamos la financiación que todos entendemos que es la que nos corresponde", la va a "aplaudir y dar las gracias a quien quiera que la pueda traer".

"Le haremos usted y yo un palio a Àgueda Micó --diputada de Compromís-Sumar en el Congreso-- si es la que por fin consiga que la palabra Comunitat Valenciana esté en una investidura", ha dicho a Baldoví, y le ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "citó expresamente la financiación y a la Comunitat Valenciana" en su sesión fallida de investidura.

También ha reprochado a Baldoví que el pacto no incluya el "déficit hídrico": "No lo ha arreglado usted, a ver si Àgueda Micó nos echa una mano". Sin embargo, ha lamentado que de la ampliación del puerto de Valencia no hay "nada" porque, con Compromís "de donde no hay no se puede sacar".

En clave valenciana, Baldoví ha propuesto a Mazón que "convierta las deducciones" fiscales en sanidad y deporte en "ayudas directas". "Vaya usted a una escuela o a un instituto de Nou Alacant o del Carrús en Elche y pregunte cuántos padres hacen la declaración de la renta. Están parados porque y no la hacen porque no llegan. No se podrán deducir nada", ha agregado.

En su réplica, Mazón ha sostenido que ellos dos sí pueden "tener un camino para hablar" y ha reiterado su compromiso de priorizar a los "más vulnerables".

"GOLPE DESDE LA MONCLOA" POR LA AMNISTÍA

Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, ha preguntado al 'president' hasta dónde está dispuesto el Consell a llegar para defender a los valencianos ante "ese golpe que se está perpetrando directamente desde La Moncloa", en alusión a las negociaciones de Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes para lograr su investidura.

Además, ha cargado contra la reciente intervención del 'president' catalán, Pere Aragonès, citando a Guardamar (Alicante) como localidad de habla catalana: "Es un dislate, un insulto y una muestra de un analfabetismo histórico profundo".

En su turno, Mazón ha coincidido en que es "casi aterrorizador" lo que "se está diciendo directa e indirectamente" sobre las negociaciones con Junts o ERC, en alusión a una posible amnistía a los encausados por el 'procés'".

"Tomaremos todas las acciones que tengamos que tomar -ha reiterado-. Llegaremos hasta donde sea necesario, y si es necesario hasta el Tribunal Constitucional, para defender los derechos de más de cinco millones de españoles. Hasta donde haga falta".