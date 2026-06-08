Las menciones de Leire Díez a "Pedro Sánchez", "P.S." o "presidente" en agendas: de una reunión a una línea editorial

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exmilitante socialista Leire Díez escribió varias veces "Pedro Sánchez", "P.S." o "presidente" en una de sus agendas y en diferentes contextos, aludiendo, por ejemplo, a la influencia que "P.S." habría ejercido en el "control" de una línea editorial o a una "reunión".

Así consta en una de las libretas intervenidas a la exmilitante socialista por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e incorporadas al sumario del 'caso Leire Díez', a la que ha tenido Europa Press, en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre la presunta trama liderada por Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para obstaculizar causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno.

En concreto, Díez apuntó en esta agenda, del año 2025, el término "presidente" en dos ocasiones, con motivo de la filtración a la prensa de algunos mensajes de Whatsapp entre Sánchez y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, actualmente en prisión y a la espera de la sentencia del juicio del Tribunal Supremo sobre presuntos amaños en la compra de material sanitario.

Así, la exmilitante redactó: "UCO tiene todos los whatsapp entre el presidente y Ábalos. Lo han intentado blanquear diciendo que ha habido un confidente, pero no han dado el nombre. Está detrás el PP y el que lo aflora todo es Gordillo Moreno. Lo aflora y saca en el Congreso esa información".

"OPERACIÓN PSOE"

En la página siguiente, Díez insistió en esta cuestión. "Se han interceptado los mensajes entre el presidente y Ábalos y hay un diputado que hace alarde de ello", plasmó en la libreta.

En la agenda aparecen varias menciones a "PS". "Cuando Joseph desembarca en Prisa llega a un acuerdo con P.S. La línea editorial la marca PS y la estrategia Joseph", subrayó Díez. Más tarde, en una misma página, la exmilitante aludió a una "reunión con PS" y a una "Operación PSOE", añadiendo: "Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe".

El nombre de "Pedro Sánchez" aparece directamente escrito en tres ocasiones: en una de ellas, junto a algunos nombres como "Santos Cerdán", "Marlaska" o "José Luis Rodríguez"; en otra, encabezando una lista titulada "Diligencias JL Ábalos. Descartados", por encima de los nombres de "Carmen Calvo y Santos Cerdán"; y en un apartado que Díez titular "Rubén Villalba", en alusión a un guardia civil investigado en el 'caso Koldo', donde la exmilitante redacta: "Relación con Pedro Sánchez".

Díez también apunta el nombre de "Pedro" en dos ocasiones: "Pedro no se fía del DAO. Le pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo. La puede filtrar" y "Medioneuronal: Pedro contrata a esa abogada".

MONCLOA NIEGA ENCUENTROS ENTRE SÁNCHEZ Y DÍEZ

Tras conocerse algunas de las menciones, fuentes de Moncloa negaron "rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez" y se remitieron a unas declaraciones realizadas por Sánchez el pasado viernes en Montenegro, remarcando que "nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca habría tolerado".

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo rechazó haber tenido alguna información o conocimiento sobre las actividades de la exmilitante.

"Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", manifestó para salir al paso de los mensajes de Díez intervenidos por la UCO, en los que la exmilitante sugiere que Sánchez podría tener conocimiento de sus actividades para, presuntamente, entorpecer investigaciones judiciales al PSOE y al Gobierno.

Uno de esos mensajes, enviado por Díez al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, decía: "Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo", a lo que él respondió: "Me alegro que así lo piense. Otras se esconden, tú das la cara".

La UCO indicó en un informe al que tuvo acceso esta agencia de noticias que "las referencias efectuadas a 'S' se consideran efectuadas a Santos Cerdán y, por otro lado, las efectuadas a 'el one', lo serían al presidente del Gobierno".