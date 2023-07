Mendia se siente sorprendida por el permiso sin custodia policial a Otegi, pero niega "trato de favor" a presos de ETA

BILBAO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, ha reconocido que, "como ciudadana", le sorprendió el permiso concedido al preso de ETA Mikel Otegi para ir al dentista sin custodia policial, aunque ha negado un "trato de favor" del Gobierno vasco a los presos de ETA.

En una entrevista al diario El Correo, recogida por Europa Press, ha asegurado que se enteró de este permiso por los medios de comunicación. "No puedo pronunciarme sobre el tema porque no conozco el expediente", ha añadido.

No obstante, ha negado que los presos de ETA estén recibiendo "un trato de favor" del Gobierno vasco y ha afirmado que se actúa "dentro de la legalidad vigente". "Además, la legalidad penitenciaria no es autonómica sino que depende del Estado. Los magistrados y los jueces de vigilancia penitenciaria son los que tienen la última palabra. Por lo tanto, no hay ninguna sobra de sospecha", ha asegurado.

Ante la decisión del Gobierno vasco de recurrir la Ley de Vivienda del Estado, ha afirmado que los socialistas consideran que "no hay invasión competencial" y que es una ley que "da margen para entrar en campos donde la autonomía no tenía capacidad". Por ello, no eran partidarios del recurso y así lo hicieron constar en el consejo de Gobierno. "Avisé al lehendakari de lo que íbamos a hacer y todo fue muy ordenado y razonable", ha añadido.

En todo caso, espera que en la comisión bilateral que se siempre se constituye previa a la formalización del recurso ambos gobierno sean capaces de alcanzar un acuerdo.

En relación a si habrá más choques entre los socios de Gobierno antes de que acabe esta legislatura, ha indicado que, si se respeta lo que está dentro del acuerdo de Gobierno, "no habrá choques que valgan". "Si no se respeta, los habrá", ha añadido.

Sobre una posible reedición de la coalición PNV-PSE en el próximo Gobierno vasco, ha asegurado que el futuro "no está escrito" pero "el balance de lo andado es muy positivo". "Desde luego nuestra voluntad es hablar, dialogar, negociar y somos partidarios de gobiernos fuertes", concluye.