Al menos seis federaciones del PSOE salen en defensa del preacuerdo con ERC, mientras Page, Lambán y Tudanca lo rechazan

Otras 'baronías' socialistas optan por la prudencia a la espera de ver cómo se concretará este 'cupo catalán'



MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones autonómicas del PSOE en Murcia, Baleares, Cantabria, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana han avalado en las últimas horas el preacuerdo con ERC para que Cataluña disponga de una financiación singular similar a un concierto económico, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha realizado una declaración institucional para rechazar de plano este trato singular. Los 'barones' de Aragón y Castilla y León, Javier Lambán y Luis Tudanca, también han expresado su disconformidad.

Por su parte, hay otras 'baronías' autonómicas que han preferido no posicionarse demasiado, como es el caso de Madrid y Asturias, entre otras, que tampoco han dado su apoyo, aunque no lo han rechazado y esperan ver el detalle de este preacuerdo que serviría para investir al candidato del PSC, Salvador Illa.

Después de que ERC anunciara este preacuerdo el lunes, varias federaciones autonómicas han salido este miércoles a posicionarse coincidiendo varias de ellas en sus argumentos y poniendo en valor el trabajo de Salvador Illa para conseguir ser investido como presidente de la Generalitat catalana.

De este modo, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha defendido el acuerdo sosteniendo que "el Gobierno de Illa en Cataluña será bueno para España y para Cantabria", a la par que ha señalado que el PSOE es "un partido de mayorías y de acuerdos" y que nuestro país "requiere de política con altura de miras".

GALICIA TAMBIÉN RECLAMA LO MISMO

En el caso del líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha respaldado que se le otorgue a Cataluña una "financiación singular" al asegurar que es una demanda que los socialistas gallegos reclaman para Galicia.

"Galicia está reclamando durante muchos años una financiación singular con base en criterios como en envejecimiento de la población y la dispersión, es decir, todo lo que implica un mayor coste para presentar un servicio", ha dicho para sostener que "no se puede discutir ahora" la "financiación singular" que todos reclaman para "Galicia".

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación Y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este miércoles que el preacuerdo para investir a Salvador Illa "es positivo" y "avanza por el camino de la convivencia".

"El acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para hacer a Salvador Illa presidente es positivo, avanza por el camino de la convivencia y la normalidad constitucional y política", ha explicado la líder de los socialistas valencianos.

"TRIUNFO DEL ACUERDO"

Como hiciera ya la portavoz del Gobierno, el secretario general de los socialistas murcianos, Pepe Vélez, considera que el pacto con ERC es "el triunfo del acuerdo y una buena noticia para España porque seguirá mejorando la situación en Cataluña y, de esta forma, fortaleciendo el país".

"Nuestro país en su conjunto necesita que Salvador Illa sea investido presidente para continuar por la senda de reconciliación, diálogo y acuerdo, iniciada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que nos ha permitido resolver la situación que se generó en Cataluña durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy", ha defendido Vélez.

Por su parte, la diputada del PSOE balear Mercedes Garrido ha evitado pronunciarse sobre la propuesta para que ERC apoye la investidura de Salvador Illa como presidente catalán a cambio de gestionar el cien por cien de los tributos en esa Comunidad Autónoma "sin haberlo visto", pero ha considerado que será "bueno para Cataluña y también para España".

ALGUNOS SE MUESTRAN CAUTOS

Mucho menos concreta es la posición de otras federaciones autonómicas como es el caso de la asturiana. La presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, ha vuelto a defender que la posición de Asturias con respecto a la financiación autonómica, "es clara, contundente y coherente" y está basada en la defensa de los principios de multilateralidad y solidaridad entre territorios porque "así lo defiende la Constitución Española y lo recoge".

Y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha considerado este miércoles que "el acuerdo en materia de financiación que se ha hecho entre el PSC y ERC se basa en el principio de solidaridad" y ha mostrado su "respeto" hacia este acuerdo, un respeto que también ha pedido para el sistema de Convenio Económico entre Navarra y el Estado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández, ha mostrado este miércoles una "posición de prudencia" ante el acuerdo alcanzado por los socialistas con ERC para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de Catalunya, a cambio de que la región salga del régimen común y que la Agència Tributària Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos, empezando por el IRPF; mediante un concierto económico.

LOBATO HABÍA EXPRESADO SUS DUDAS

El líder de los socialistas madrileños había asegurado este martes que el modelo de 'cupo catalán' "no es el ideal" que ha defendido un modelo basado en la "cohesión, de proyecto común, de igualdad" que son "los valores socialistas".

Y ya este miércoles, Lobato ha afirmado que "todos tienen derecho a opinar" dentro del PSOE "sobre los contenidos de la política", pero ha pedido "respetar" al líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa.

"Hay que respetar a Salvador Illa, el esfuerzo que está haciendo, es muy bueno que haya un presidente no nacionalista después de tanto tiempo en Cataluña", ha expuesto Lobato.

PAGE CON UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Por contra, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ahondado este miércoles en sus críticas al preacuerdo con ERC en una declaración institucional en la que se ha mostrado convencido de que el PSOE "no va a acabar avalando" la propuesta para que ERC apoye la investidura de Salvador Illa como presidente catalán a cambio de gestionar el cien por cien de los tributos en esa Comunidad Autónoma.

Ha dicho que el documento, que solo se conoce por lo que ha dicho ERC y no el propio PSOE según su argumento, no le vincula y no le representa. "No puede prosperar en el Congreso. No lo puedo apoyar y confío en que mi partido no lo tolere".

Además, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado estar "tranquilo" tras conocer el pacto entre el PSC y ERC porque está convencido de que las propuestas de los independentistas "no se llevarán a cabo", al tiempo que ha trasladado su rechazo a que haya una financiación "singular" para Cataluña que perjudique a Castilla y León dentro de su defensa de la "igualdad y la solidaridad" entre territorios.

En parecidos términos se había expresado el martes el expresidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, que ha tachado de "inadmisible" el preacuerdo porque, a su juicio, va a suponer "una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles".

"El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa", ha alertado.