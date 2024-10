La Mesa de Asamblea Madrid dirime este viernes las más de 150 peticiones de comparecencia de la comisión de Begoña Gómez

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea de Madrid dirime este viernes sobre las más de 150 peticiones de comparecencia en la comisión que buscará dilucidar si hubo trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El máximo órgano de la Cámara regional tendrá que considerar si estos comparecientes se ajustan al objeto de la comisión, que no se enfoca en Begoña Gómez específicamente, sino en las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento de los programas de cátedras y postgrados de la UCM y otros casos relacionados con el presunto trato de favor a empresas que financiaban estos programas en algunas universidades públicas de madrileñas y sus centros adscritos.

Es a este objeto al que tendrán que plegarse los comparecientes solicitados por los grupos políticos. Desde la oposición han admitido a Europa Press que son conscientes de que quien cribará los nombres será la mayoría absoluta del PP en la Mesa y que varias de sus peticiones no superarán esta barrera.

Además, los 'populares' ya utilizaron su mayoría para aprobar en la Mesa de la comisión que el reparto de los comparecientes siga la Ley D'Hont en vez de repartirlos proporcionalmente entre los grupos. Serán dos sesiones mensuales con tres comparecientes como máximo. De ser dos meses, el PP concentrará 7 de los 12 comparecientes, 2 irán para cada partido de izquierdas y uno para Vox. Si fueran tres meses y seis sesiones el reparto sería: PP 10, Más Madrid 4, PSOE 3, Vox 1.

NO "DESVIRTUAR" LA COMISIÓN

En un principio desde Más Madrid y PSOE señalaron que tratarían de conseguir que en esta comisión se hablara sobre los problemas de la universidad pública madrileña, como la financiación. Los 'populares' cortaban de raíz hace un par de semanas esta voluntad, señalando que no permitirían que se "desvirtuara el propósito" de la misma.

De hecho, el PP era el primero que dejaba clara su línea y anunciaba que llamará en la primera sesión, el 13 de noviembre, a Begoña Gómez y al rector de la UCM, Joaquín Goyache. Dejaban en el aire si llamarían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en base a los testimonios de su mujer y del rector. En el caso de Gómez y Goyache podrían acogerse a su derecho a no declarar sobre una causa judicializada.

Estos son los tres principales nombres de la lista de los 'populares', que se centra, sobre todo, en cargos de la Universidad Complutense de Madrid, ya que han defendido desde el inicio que el objetivo de esta comisión es "devolverle el buen nombre" que consideran manchado por las noticias relativas a las cátedras de Begoña Gómez.

Los tres también figuran en la de Vox, que cuenta con 74 nombres aunque solo tendrán el poder de convocar a uno. Junto a Sánchez, Begoña Gómez y Goyache figuran empresarios del 'caso Koldo', empresas vinculadas a la cátedra de la mujer del presidente y hasta el de la exministra de Asuntos Económicos y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.

También han pedido a la Mesa de la Asamblea que emitiera un informe sobre las consecuencias jurídicas si Sánchez no acudía a la comisión y anunciaban, posteriormente, que --de pasar el filtro de la Mesa-- él será el llamado por su partido. Ya el martes Moncloa señalaba que no tenía por qué acudir y señalaban como precedente que el expresidente Mariano Rajoy (PP) no acudió a una en 2019 en el Parlament de Cataluña.

AYUSO, CONSEJEROS Y EL JEFE DE GABINETE

Mientras que PP y Vox llamaban a Sánchez, el PSOE --que coordina con Ferraz el abordaje de esta comisión-- respondía pidiendo a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como "alumna ilustre de la UCM" y también a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

La lista de Más Madrid, por su parte, incluye a los seis rectores de las universidades públicas pero también a las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, el exlíder del PP Pablo Casado, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y los consejeros de Ayuso Rocío Albert (Economía, Hacienda y Empleo) y Emilio Viciana (Educación y Universidades).