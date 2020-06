La mesa de diálogo sobre Cataluña, a debate y votación en el Congreso

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP obligará este martes al Pleno del Congreso a pronunciarse en torno a la mesa de diálogo sobre el futuro de Cataluña, creada a instancias de ERC en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Lo que defenderá el Grupo Popular es romper esas negociaciones que se abrieron a principios de febrero y que el Gobierno pretende retomar en los próximos días o semanas.

Ésta es una de las exigencias que los 'populares' han incluido en la moción que el Pleno debatirá este martes y que es consecuencia de la interpelación que la portavoz del grupo, Cayetana Álvarez de Toledo, dirigió el pasado 26 de febrero a la vicepresidenta Carmen Calvo y que atendió finalmente la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

El debate y votación de esta propuesta iba a tener lugar la semana del 9 de marzo, la misma en la que el Congreso decidió ya suspender el Pleno tras el positivo por coronavirus que dio el diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Será pues la primera moción consecuencia de interpelación que se discute en el Congreso desde hace tres meses.

ERC QUIERE RETOMARLA "ANTES DEL 15 DE JULIO"

Su debate llegará después de la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara este domingo que no tenía "ningún problema" en que la próxima reunión de la mesa se celebrase en julio, como le viene reclamando ERC.

De hecho, este mismo lunes, en los Encuentros Digitales de Europa Press, el vicepresidente del Gobierno catalán y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, urgió a Sánchez a retomar la mesa "antes de un mes".

En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP comienza denunciando que la mesa de diálogo sobre Cataluña no sólo "no encuentra anclaje alguno en el modelo constitucional vigente" sino que supone, además, "un fraude político, un embuste legal y un desfalco de soberanía nacional que no se puede tolerar".

El PP acusa al Gobierno de "rendirse" aceptando la puesta en marcha de una mesa institucional entre los Gobiernos de España de la Generalitat de Cataluña, cuya primera reunión, a su juicio, se desarrolló con las formas propias de "un encuentro internacional" y ante unos "delincuentes convictos" que pretenden "imponer" su criterio "excluyente" y que ya han avisado de que "reincidirán en el delito cuando más les convenga".

PARALIZAR LA REFORMA PENAL Y EL NOMBRAMIENTO DE DELGADO

"Sabemos lo que exigen los separatistas, pero el Gobierno nos oculta a dónde quiere llegar", apunta el PP quien, en su iniciativa, demanda al Gobierno las actas de la citada reunión en Moncloa, romper el proceso de negociación bilateral con Torra, poner fin a los trabajos para reformar el Código Penal por delito de sedición y revocar el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Asimismo, el PP plantea que el Gobierno declare "su compromiso inquebrantable con la democracia, la Constitución, la Ley y la convivencia como únicas garantías de la seguridad jurídica de todos los españoles", y que se comprometa a mantener cualquier relación con la Generalitat de Cataluña dentro del marco constitucional vigente y las previsiones contenidas en el Estatuto de esa comunidad.