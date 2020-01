La ministra de Exteriores defenderá "sin complejos" la democracia y el multilateralismo al servicio de la paz

Publicado 13/01/2020 14:04:08 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) - La nueva ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González, ha avanzado este lunes que dedicará su mandato a "defender sin complejos la democracia, el respeto a los Derechos Humanos y el multilateralismo" al servicio de la paz, las personas, las prosperidad y el planeta.

Después de recibir su cartera de manos de la ministra Margarita Robles, que ha asumido las tareas del Ministerio durante el último mes y medio, González ha avanzado que se propone "reenfocar la política exterior al servicio del desarrollo humano" y ha dejado claro que la cooperación será una de sus prioridades.

También, ha apuntado, ve su mandato como una oportunidad de "posicionar a España en el lugar que le corresponde en Europa y en el mundo", con una acción exterior que potencie las "fortalezas de España" -"son muchas, no ilimitadas pero sí muchas", ha señalado".

"Spain si back, Spain is here to stay", ha dicho en inglés ("España ha vuelto, España está aquí para quedarse"), ha dicho al final de un breve acto al que han asistido la vicepresidenta Nadia Calviño; los ministros de Transporte y Sanidad, José Luis Ábalos y Salvador Illa; la presidenta del Consejo de Estado María Teresa Fernández de la Vega y la exministra Ana Palacio, además de la plana mayor del ministerio.

(Habrá ampliación)