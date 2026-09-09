Ministros de Sumar acusan a Feijóo de amparar el discurso "xenófobo" de Vox que erosiona la convivencia en Ceuta

Archivo - (I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante una reunión, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (Esp - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Sumar Ernest Urtasun (Cultura) y Mónica García (Sanidad) han cargado contra la actitud del PP ante la crisis de Ceuta y han acusado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de amparar el discurso de odio y las actitudes "xenófobas" de Vox contra los migrantes.

El ministro de Cultura ha alertado en los pasillos del Congreso de los Diputados que la oposición vuelve a ser "completamente irresponsable" y está "jugando con fuego" al alentar, a su juicio, la "bronca" política en un momento "muy delicado".

Tras condenar la agresión "intolerable" que sufrió ayer una menor ceutí, Urtasun ha dicho que este incidente es "fruto del caldo de cultivo" que está "generando la extrema derecha" mientras ha culpado al PP de estar "blanqueando", de forma "irresponsable", las actitudes ultras que incendian la convivencia en la ciudad autónoma.

Por tanto, ha exigido a Feijóo que deje de "amparar" este tipo de "discursos y actitudes xenófobas de Vox", dado que lo adecuado es fomentar la "cohesión social" desde todas las posiciones políticas y "no tolerar" que venga "ningún racista", citando al diputado José María Figaredo, a "incendiar las calles".

Urtasun ha recriminado que Feijóo no ayuda a Ceuta y le ha reclamado que la manera más eficaz de hacerlo es el traslado a la Península de los migrantes, en especial de las menores migrantes no acompañadas que está demandado el Ministerio de Juventud e Infancia.

Por tanto, ha demandado al ala socialista del Ejecutivo que ordene esa reubicación y ha exigido al líder del PP que colabore con el departamento de Sira Rego en vez de ""amparar los discursos de odio" y montar el "lío" contra esas derivaciones mediante sus 'barones' autonómicos.

EL PP QUIERE ALARGAR LA CRISIS PARA "ATIZAR" AL GOBIERNO

Mientras, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid ha enfatizado que los ceutíes están "viviendo una situación absolutamente anómala" y que el Gobierno está haciendo todo lo posible para que recuperen la normalidad.

En contraposición, García ha denunciado que el PP se dedica a poner "todos los palos en las ruedas" para que Ceuta no salga de esta crisis y emplear la situación que padece la ciudad autónoma para "atizar" al Ejecutivo.

Es más, ha lanzado que "no hay ahora mismo mejor caballo de Troya" en materia de soberanía nacional que el PP, poniendo en riesgo con su discurso la "convivencia" en Ceuta y sin especificar qué harían ellos ante esta crisis migratoria aparte de "llamar invasores2 a niños y a mujeres migrantes que huyen de la miseria.

"¿Montaría un ICE en Ceuta? Le parecen poco las 140 persona fallecidas, ¿qué es lo que haría la derecha ultra y la ultraderecha? ¿Una masacre en Ceuta? (...) Cuando dice que echaría a todos ¿cómo los echaría, a la fuerza?", se ha cuestionado García.