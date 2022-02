Monago dice que no tiene decidido "todavía" si optará a o no a la reelección para liderar el PP extremeño

MÉRIDA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha afirmado este lunes que no tiene decidido "todavía" si se presentará o no a la reelección para liderar de nuevo el partido en la comunidad, aunque ha incidido en que en todo caso el Congreso Regional no está aún convocado.

De hecho, este mismo lunes ha anunciado que ha decidido no convocar dicho cónclave hasta que el partido a nivel nacional recupere la "normalidad".

En todo caso, y tras reconocer que sobre su futuro al frente o no de nuevo del PP en Extremadura "es normal que todo el mundo opine", ha defendido que "cada cosa tiene su momento" y que hay que "ir viéndolo", al tiempo que ha afirmado también que "es verdad" que ahora su "cuota de vanidad no es la que tenía hace unos años", después de haber sido incluso presidente de la comunidad.

"Yo creo que cada cosa tiene su momento y vamos a ir viéndolo... Sí es verdad que mi cuota de vanidad de ahora no es la que tenía hace unos años habiendo sido presidente de esta comunidad, habiendo sido teniente de alcalde de Badajoz muchos años con el que creo que era un buen alcalde, Miguel Celdrán... Es verdad que se van viendo las cosas con otra perspectiva, pero lo que me motiva de verdad es que esta organización sea una gran organización y que tenga los mejores resultados posibles", ha recalcado.

En todo caso, y a preguntas de los medios sobre si optará o no a la reelección al frente del partido en la comunidad en rueda de prensa este lunes en Mérida en la que ha anunciado su decisión de no convocar de momento el Congreso Regional del PP, ha incidido en que él lo que siempre intenta es que el partido sea "un PP reconocible por la sociedad extremeña".

"Siempre intento además que el PP extremeño sea un PP reconocible por la sociedad extremeña... Te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes votarlo o no votarlo pero que no tengan duda nunca los extremeños que cuando hay que tener sentido de estado el PP tiene sentido de estado en Extremadura, al menos yo lo he intentado siempre", ha espetado.