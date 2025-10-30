Moncloa informa hoy al Congreso de campañas de desinformación rusas, ciberataques y flujos migratorios

Archivo - (I-D) El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el director del Gabinete del presidente, Diego Rubio, y el subdirector general de Prevención, Planificación y Emergencias, Benjamín Salvago, durante la reu - Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, acude este jueves al Congreso para presentar el informe de Seguridad Nacional correspondiente a 2024, que aborda asuntos como las campañas de desinformación promovidas por Rusia, el riesgo de ciberataques o flujos migratorios, entre otros.

En concreto, el Informe Anual de Seguridad Nacional que presentará Rubio ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional atribuye a Rusia la puesta en marcha de campañas de desinformación aprovechándose de la tragedia de la dana en Valencia para promover la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas y proyectar una imagen de caos.

El informe, que ubica la desinformación como un riesgo, menciona directamente al Kremlin que, a través de canales oficiales del Gobierno ruso, activistas con audiencia en redes sociales, agentes o entidades 'proxy' y webs en distintos idiomas que aparentemente no están integrados en la estructura gubernamental rusa, se sirve de eventos como pandemias, procesos electorales o catástrofes naturales para lanzar estas campañas. El objetivo último es erosionar la legitimidad democrática y socavar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Otro de los riesgos para la seguridad nacional del que advierte el departamento que dirige la general Loreto Gutiérrez Hurtado son las ciberamenazas, que representan un riesgo cada vez mayor para las infraestructuras críticas, como la energía o el transporte. El trabajo especifica que los cibercriminales, que tradicionalmente operaban con fines exclusivamente financieros, están comenzando a ser utilizados por Estados para llevar a cabo operaciones de ciberespionaje, sabotaje o desinformación.

Sobre los flujos migratorios, el informe de Seguridad Nacional alerta de que la presión migratoria podría incluso incrementarse en el futuro y sitúa a Mauritania como el principal país de partida de inmigrantes con destino a las costas españolas en 2024, más de 25.000. La cifra es superior al nivel de la suma de los que salieron en patera hacia España desde Marruecos y Argelia, agrega el trabajo, que incluye datos del Ministerio del Interior.

ENERGÍAS RENOVABLES Y DRONES

Por otro lado, el informe de Seguridad Nacional avisa de que existen nuevos "riesgos asociados" a la transformación del sector energético hacia un modelo de "generación verde", aunque no menciona la posibilidad de que se produzca un apagón como el del pasado 28 de abril, que dejó sin electricidad a toda la península ibérica durante horas. De hecho, el documento fue aprobado por el Departamento de Seguridad Nacional sólo cuatro días antes del apagón.

En otro orden de cosas, Seguridad Nacional reconoce que los vehículos aéreos tripulados de forma remota, popularmente conocidos como drones, constituyen "una amenaza creciente" tanto desde el punto de vista civil como militar en España. Rusia ha llevado a cabo varias incursiones con drones en el espacio aéreo de aliados como Polonia recientemente, que han obligado a la OTAN a reforzar sus defensas.