Moncloa niega que incumpla el acuerdo con Sumar por la prórroga de Almaraz y descarta una ruptura del Gobierno

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ala socialista del Gobierno niega que la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta el año 2030 suponga un incumplimiento del acuerdo de Gobierno firmado con Sumar en 2023, pues subrayan que el calendario de cierre se mantiene en el año 2035, y descartan por tanto una ruptura del Ejecutivo de coalición, pues de hecho el socio minoritario estaba informado del anuncio.

Después de que este viernes se hiciese efectivo el aplazamiento con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden del Ejecutivo, el socio minoritario, Sumar, rechazó la medida y acusó a los socialistas de incumplir el acuerdo del Gobierno de coalición para esta legislatura, firmado en octubre de 2023.

Ese documento señala que el PSOE y Sumar harán un cierre de las nucleares "planificado, seguro, ordenado y justo socialmente" que se llevará a cabo "escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035".

Según el calendario previsto inicialmente, en 2027 se iba a apagar el primer reactor de Almaraz, en la provincia de Cáceres, y al año siguiente cesaría su actividad por compmleto, pero los socialistas han decidido retrasarlo por la "situación energética internacional excepcional y sobrevenida" debido a la guerra en Oriente Medio y la continuación del conflicto en Ucrania.

El PP y las compañías eléctricas venían reclamando esta medida, pero Sumar la ha criticado con dureza al considerar que la decisión obedece a "presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica" y suponen una "profunda ruptura" del compromiso adquirido con los ciudadanos al inicio de la legislatura. Señalan además que el Gobierno de coalición sigue así "el camino de la derecha y la extrema derecha", según fuentes del grupo confederal.

SÓLO SE HA MODIFICADO UNA CENTRAL DEL PARQUE NUCLEAR

Sin embargo, fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press tratan de restar importancia al choque, consideran que "no es grave" y descartan que pueda conllevar una ruptura interna del Ejecutivo de coalición.

En ese sentido alegan que el acuerdo de Gobierno dice que el cierre de las nucleares se producirá en 2035 y ese calendario sigue en vigor, no se ha tocado y únicamente se ha prorrogado puntualmente la fecha de cierre de Almaraz, retrasándola de 2027 a 2030.

Apuntan además que Sumar, como parte del Gobierno, sabía que este viernes se iba a hacer este anuncio y por tanto sostienen que la situación es de normalidad.