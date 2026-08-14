Sumar rechaza la prórroga de la central de Almaraz y acusa al PSOE de incumplir el pacto de gobierno

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene en la entrega del XXI Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, que recibe la escritora Coral Bracho. - ÁLEX CÁMARA - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha rechazado la prórroga del cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030 y ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición que ambos partidos firmaron en 2023, a la vez que ha insistido en que el "mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica".

Fuentes del grupo confederal han subrayado que la decisión del Gobierno central con Almaraz "frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía", indicando que seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras "posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía".

En un comunicado difundido por Los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cargado también contra el PSOE por no cumplir el acuerdo del gobierno de coalición y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica". "Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo", ha afirmado el ministro.

Urtasun también ha dudado de la justificación de la prórroga por las "circunstancias excepcionales" derivadas del conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados energéticos. "Las crisis energéticas no se resuelven prolongando la vida útil de las centrales nucleares, sino acelerando las energías renovables, el almacenamiento, las redes y la autonomía energética", ha apostillado.