Moncloa no hace autocrítica sobre la derrota de Calviño y descarta que incida en la negociación del fondo

El Gobierno valora que la propuesta de Michel mantenga el tamaño del fondo, porque no aceptará recortes, pero quiere estudiar los detalles

MADRID 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Pedro Sánchez está convencido de que hizo una buena labor para defender la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo, no cree que deba hacer ninguna autocrítica y, además, está convencido de que esa derrota no influirá en la negociación del Fondo Europeo de Recuperación que se acelerará esta semana, con vistas al Consejo Europeo de los días 17 y 18.

Este es el mensaje que han transmitido este viernes fuentes gubernamentales, que han insistido en que la posición negociadora de España sobre el fondo de reconstrucción está muy trabajada y es muy sólida, y la votación del Eurogrupo no cambia la posición, ni la estrategia ni tampoco los argumentos.

Las fuentes consultadas han achacado la derrota de Calviño a que el voto era secreto y subrayan que en la primera ronda ella fue la más votada. Cuando se pierde, admiten, siempre se piensa que algo se podía hacer mejor, pero defienden que tanto el presidente como la vicepresidenta y sus respectivos colaboradores han hecho una labor extraordinaria.

En todo caso, señalan, la negociación del fondo no está vinculada a lo que sucedió en el Eurogrupo, ni el procedimiento de decisión es el mismo: En el Consejo Europeo se sientan 27 miembros, no 19, y aunque la decisión debe tomarse por unanimidad no hay voto secreto sino un proceso de discusión donde, entienden, no será fácil que un país bloquee de plano un instrumento que es extraordinario para hacer frente a una situación extraordinaria.

Con intención de allanar el camino, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará el lunes a La Haya para reunirse con el primer ministro, Mark Rutte; el martes verá en Berlín a la canciller Angela Merkel y el miércoles al sueco Stefan Löfven en su residencia de verano a las afueras de Estocolmo, con el mensaje de que este fondo debe servir para impulsar la transformación de la UE.

Ante la propuesta de compromiso presentada este viernes por el presidente del Consejo, Charles Michel, las fuentes valoran positivamente que respeta el tamaño del fondo y su distribución entre ayudas y préstamos (750.000 millones, de los que 500.000 serán ayudas). De hecho, han advertido de que España no va a aceptar recortes en el tamaño.

En cambio, el Gobierno español quiere estudiar en detalle los retoques que hace en los criterios de reparto, porque hubiera preferido que se mantuviera la propuesta de la Comisión, y el mecanismo de condicionalidad. Michel propone que los planes nacionales de reforma los apruebe el Consejo por mayoría cualificada.

A la espera de una valoración más detallada, para España lo que no es aceptable es que se exija una unanimidad con la cual otros países traten de imponer reformas que no tengan que ver con los objetivos de este fondo. El Gobierno también estará muy vigilante con que no se recorte la Política Agrícola Común (PAC) y la Cohesión en el marco financiero plurianual.

Así, el Gobierno español considera razonable que todos los gobiernos quieran conocer el objetivo del fondo y en qué se gasta el dinero y a España, como país reformista, eso no le preocupa, pero no aceptará troikas ni tampoco mecanismos que ralenticen en el proceso y, al final, dificulten la ejecución de los fondos en un tiempo rápido.

Los ejes a los que el Gobierno quiere dedicar los fondos son la transición ecológica y la sostenibilidad, la transición digital, el capital humano, ciencia e innovación, refuerzo de la resiliencia y la protección social y apoyo a la agricultura.