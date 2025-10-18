Mónica García pide "reevaluar" la propuesta del Gobierno sobre los autónomos para que pague más el que más gana

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el 'Foro Profesiones Sanitarias: La profesión médica en España', en el Hotel Hesperia Madrid , a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press, Hospiten, la Organ - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha abogado por "reevaluar" la propuesta del Gobierno de la subida de la cuota de autónomos porque considera que no se puede defender desde un "punto de vista de progresividad o progresista".

"Tal y como se ha puesto encima de la mesa la propuesta, no es una medida que se pueda defender desde un punto de vista de progresividad o progresista. En las cuotas de autónomos tenemos que empezar a hacer que pague el que más gana, siempre por arriba, y que no recaiga siempre en las rentas más bajas", ha señalado este sábado a los medios de comunicación antes de la 'Cumbre de Otoño' de Más Madrid.

Por ello, espera que se pueda reevaluar la propuesta para que no penalice siempre "a los de abajo". "Tiene que ser más progresista y más progresiva", ha reiterado.