Montero dice que Aldama "no va a aportar ninguna prueba" y asegura que la acusación contra su jefe de Gabinete es falsa

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido que el presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, "no va a aportar ninguna prueba" porque simplemente "no hay nada", después de que a su salida de prisión en la noche del jueves respondiera a Pedro Sánchez que probaría todo lo dicho durante su declaración en la Audiencia Nacional.

Preguntada en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre si el Gobierno teme que Aldama cumpla con su advertencia y presente pruebas de los vínculos de ministros del Gobierno y miembros del PSOE en el 'caso Koldo', Montero ha respondido que no y ha enmarcado la declaración del empresario en "una estrategia que evidentemente no va a ir a ningún lado".

"Ya le digo yo que no, que no va a aportar ninguna prueba porque no hay nada", ha asegurado la vicepresidenta, lamentando que "no hay derecho" a que una persona que está en la cárcel trate de "engañar al conjunto de los ciudadanos" con una declaración "a la desesperada" en la que ha "mentido muy gravemente" para poder salir de prisión.

Estas declaraciones tienen lugar después de que a su salida de la prisión de Soto del Real, donde se encontraba en prisión provisional desde el pasado 10 de octubre, Aldama contestara ante los medios de comunicación al presidente del Gobierno, que previamente negó la declaración del empresario en la Audiencia Nacional, calificándole de "personaje" que basa su estrategia de defensa en la "mentira".

"Las fotos que se hacen con cualquiera se hacen en la calle, no en zonas privadas", indicó el empresario, avisando a su vez al jefe del Ejecutivo de que no se preocupara porque "va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho", al tiempo que reiteró que el encuentro con Sánchez "no fue fortuito".

LA ACUSACIÓN CONTRA SU JEFE DE GABINETE ES FALSA

Montero ha señalado que es "muy peligroso" que "un delincuente" mencione a un cargo público, a un político, sindicalista o empresario y que "de pronto" se vea en el foco cuando no se tiene nada que ver con esa persona. En su caso, según ha relatado, no conoce a Aldama "de nada" y nunca en su vida ha mantenido una reunión con él.

"De pronto se ve uno señalado, y como yo, muchas personas que no tienen nada que ver con él. Lo está utilizando a modo de defensa de su estrategia que evidentemente no va a ir a ningún lado porque no hay nada y no aportó ninguna prueba que pudiera demostrar lo que decía", ha añadido la titular de Hacienda.

Del mismo modo, ha condenado las declaraciones del empresario que señalan a su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, y ha defendido que es "radicalmente falso" y hasta "ofensivo" que se le acuse de recibir 25.000 euros en comisiones. Además, ha adelantado que Moreno se querellará contra Aldama por presuntamente vulnerar "el derecho a su honor".

La ministra ha recalcado que su jefe de Gabinete "es un excelente trabajador" y "una persona que se desvive por el avance de España y del Gobierno", por lo que cree que "no hay derecho" a que alguien "simple y llanamente por intentar hacer" lo que hizo Aldama ayer se vean señaladas.

Por último, ha afirmado que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' ha ejercido de "pequeño Nicolás", que en su opinión es "la expresión más clara del ridículo de la declaración que hizo esta persona".