Montero (Podemos) señala que negocia con Lastra "todas las posiciones" de la Mesa del Congreso, incluida la presidencia

La 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha señalado este miércoles que negocia con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, "todas las posiciones" de la Mesa del Congreso, incluida la de la Presidencia, por lo que no ha negado que la formación 'morada' aspire a lograr ese puesto.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Montero, en la tónica de las declaraciones del resto de dirigentes 'morados' de los últimos días, ha pedido "calma y paciencia" para esa negociación en la que están inmersos PSOE y Unidas Podemos, pero ha confirmado que hablan "de la composición de la Mesa, (...) de todas las posiciones".

Montero, al igual que hiciera ayer el secretario general, Pablo Iglesias, tras reunirse con el presidente del Gobierno en funciones ha evitado ser explícita sobre si demandaran como condición para un acuerdo de investidura entrar en el Gobierno, y ha reiterado que es el momento del "tiempo y la paciencia" para llegar a una fórmula de gobierno.

No obstante, sí que ha admitido que en estos días Lastra y ella negociarán la Mesa del Congreso, y sobre la posibilidad de que un diputado de ERC pudiera entrar en ese órgano parlamentario, ha señalado que estudiarán las propuestas "de todo el mundo" porque es un espacio importante de trabajo en la Cámara baja.

Más tajante ha sido con la posibilidad de que un diputado de Vox pudiera sumarse a la misma porque desde Podemos intentarán "que la mesa pueda favorecer un trabajo parlamentario serio y rigurosos acorde con el gobierno progresista" que pretenden.

No obstante, ha incidido en que si el resto de partidos, "como Ciudadanos y PP", llegan a pactos con Vox y posibilitan que entre, "igual terminan estando". "Pero si de mi depende, mi respuesta seguramente sea no, no voy a pactar para que estén en la Mesa", ha sentenciado, para luego recalcar que posibilitarán que la Mesa "facilite los debates" parlamentarios, incluidos los que se propongan desde el bloque conservador.

"VAMOS SIN LÍNEAS ROJAS"

A pesar de que no ha querido entrar en cómo afrontan la negociación con PSOE para la investidura, Montero ha resaltado que

para la formación morada la devolución por parte de la banca del rescate bancario (que cifran en 60.000 millones de euros) es "una cuestión importante".

"Vamos sin líneas rojas pero es una cuestión importante para nosotros. Igual que los bancos no perdonan deudas, los ciudadanos no tenemos por qué perdonarles esto, sobre todo porque ganan dinero, tienen muchos millones de euros de beneficios", ha apuntado, para añadir que serviría por ejemplo para financiar la sanidad, la transición ecológica y lucha por la igualdad.

A la pregunta de qué ministros del Gobierno socialista le gustaría que repitieran en el nuevo Ejecutivo, Montero ha apuntado que si bien no es tarea que le atañe a ella, sí que ha trabajado de forma "seria" con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. "Lo he dicho muchas veces, con la ministra nos hemos entendido, hemos trabajado de forma seria, es una ministra que lo ha hecho bien, hemos tenido relación rigurosa y honesta", ha reconocido.

PRESOS ELECTOS

Por último, sobre la petición de las defensas de los presos electos del 'procés' soberanista catalán de que puedan quedar en libertad para ejercer sus cargos de diputados y senador "con plenitud", Montero ha destacado que en este asunto "hace falta proporcionalidad y ha abogado por que "puedan participar del juego democrático".

Para Montero, hay una desproporción entre los hechos, "una desobediencia civil masiva", y la prisión preventiva de meses. Por esto, cree que "toca bajar el balón y si son electos deben poder participar del juego democrático como los demás".