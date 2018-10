Montoro llama a reflexionar sobre la deuda de las comunidades e ironiza sobre la quita: "La pagamos todos"

Publicado 14/02/2018 13:19:46 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está abriendo un periodo de reflexión para ver qué se debe hacer con las deudas contraídas por la adopción de mecanismos de financiación excepcionales, aunque ha asegurado que todas ellas se "pagarán de una manera u otra" y ha ironizado sobre la quita de deuda afirmando que esta medida al final es sufragada por todos los españoles.

Durante una interpelación en el Congreso con el diputado de Compromís Enric Bataller, Montoro ha apuntado a que el marco de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico es bueno para pensar en "reestructurar la deuda", indicando que se puede reflexionar sobre los plazos de vencimiento o las condiciones financieras. Fuentes del ministerio han agregado después que cabe la posibilidad de prolongar el vencimiento y reducir los tipos de interés, o una combinación de ambas.

"Eso es reestructurar", ha recalcado Montoro, "no las quitas, que en definitiva es que lo pagamos entre todos, no hay quita posible". "Esa fiabilidad es lo que ahora toca repensar, ¿qué hacemos con esas deudas?", ha apuntado Montoro, recalcando que las deudas se pagarán "de una manera o de otra". "Ni siquiera cuando se utiliza el término de quita, no se quita a nadie, lo pagamos todos", ha reiterado.

Montoro ha aprovechado para defender que los instrumentos puestos en marcha por el Gobierno como el Fondo de Liquidez Autonómica, el Fondo de Facilidad Financiera y el Plan de Pago a Proveedores, que han servido para que no quiebre ninguna comunidad y ha transformado las deudas de estas en deudas con el Estado. "Es mejor prestador, más fiable, porque somos todos", ha señalado.

EVITAR LOS "AGRAVIOS COMPARATIVOS"

Y ha afeado a Compromís que durante su intervención hablara del pueblo valenciano, explicando que a su juicio el pueblo español se trata de una suma del "extremeño", el "gallego", el "catalán" o el "canario". "No encuentro otro pueblo, los que habitamos en Madrid no entendemos otra España si no es la de esa diversidad tan fructífera que nos ha resultado a todos", ha apuntado.

Así, el titular de Hacienda ha pedido a los partidos voluntad para ponerse a trabajar con conocimiento de causa y sin crear "agravios comparativos". "No va financiarse nadie a costa de nadie, es lo que hay que superar de una vez por todas", ha reclamado Montoro, señalando que las haciendas forales, el REF canario, el REB que se negocia para Baleares, así como los regímenes de Ceuta y Melilla no son "priviliegios", sino "diferencias y singularidades" de una Hacienda común en la debe reunir a todos en España y Compromís debe "participar positivamente, en vez de solo reivindicar".

Por su parte, Enric Bataller ha lamentado que el Gobierno no haya aclarado sus planes con respecto a la financiación autonómica y siga "sin decir que es lo que quiere hacer". Así, le ha atribuido a Montoro decir "vaguedades" y desdecirse sobre medidas como la quita o la posibilidad de un decreto ley para liquidar la financiación del año pasado.

"Dijo que el modelo estaría para 2018 y aquí estamos dándole vueltas a lo mismo", ha lamentado. "¿Cuándo y cómo se va a hacer la reforma? Necesitamos saber que es lo que ponen encima de la mesa", ha respondido el parlamentario de Compromís.