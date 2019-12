Montserrat (PP) dice que Junqueras revela lo que "esconde" Sánchez: autodeterminación, amnistía y negociación política

Actualizado 13/12/2019 18:30:26 CET

Cree que es "un dato objetivo" que el líder del PSOE está al margen de la Constitución y negociando "fuera de la ley"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat ha asegurado este viernes que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha revelado en una entrevista lo que oculta el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, en sus negociaciones con ERC sobre autodeterminación, amnistía y mesa de diálogo político. A su entender, el líder socialista no es de "fiar" porque "miente más que habla".

Así se ha referido a las declaraciones de Junqueras al diario 'La Razón', donde asegura que si no hay mesa de negociación entre gobiernos votarán que 'no' a Sánchez. Subraya además que "siempre" defenderá el referéndum y la autodeterminación y anuncia que si el Tribunal Europeo dice el día 19 de diciembre que hay inmunidad, será candidato a la Generalitat.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Montserrat ha afirmado que Junqueras "ha sido muy claro" en sus declaraciones y "pone en papel lo que está escondiendo Sánchez en ese pacto con ERC" para lograr su apoyo a la investidura.

"Dice muy claro hoy lo que están pactando con Sánchez. Están pactando una autodeterminación, una amnistía y una mesa de diálogo político. Hemos pasado de 'España nos roba' a que ahora hay un conflicto político entre España y Cataluña", ha manifestado, para subrayar que en España el "único conflicto" que hay es que hay unos políticos condenados que se han saltado la ley y por eso están condenados.

"UNA ANOMALÍA DEMOCRÁTICA"

La exministra de Sanidad ha resaltado que Sánchez está "haciendo normal lo que es anormal democráticamente" con unas negociaciones que buscan, a su juicio, "dinamitar el sistema constitucional, la soberanía nacional y la unidad de España".

En este sentido, ha indicado que Sánchez no debería pactar "con los extremos y con aquellos que odian España y quieren destruirla" "Es una anomalía democrática lo que está haciendo Sánchez", ha enfatizado, para añadir que tiene otras posibilidades de acuerdo pero no quiere explorarlas. Eso sí, ha dicho que es su "última oportunidad" y "si falla, debe dimitir".

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo ha señalado que esta situación no se produciría en otros países como Alemania o Francia. "Yo no me imagino ni a Macron ni a Merkel pactando con un fugado de la Justicia y pactando con un condenado por la Justicia entre rejas y negociando con un cristal en el medio", ha proclamado.

Es más, ha destacado que el PSOE en España "pacta con los extremos" y con los que quieren "destruirla" mientras que la socialdemocracia en la UE "se ha sumado" al PPE "justamente para limitar a los extremos, los populismos y los nacionalismos que quieren romper Europa".

Al ser preguntada si considera que Pedro Sánchez está fuera de la Constitución, Montserrat ha indicado que es "un dato objetivo" ya que, en su opinión, está "pactando" con aquellos que quieren la autodeterminación y una mesa de diálogo político que implica "dinamitar la soberanía nacional y la unidad de España".

EL PP NO VA A SER "CÓMPLICE" DE SÁNCHEZ

Según ha recalcado, no hay "nada que dialogar con aquellos que rompen la ley y dicen bien claro que van a continuar hacia la autodeterminación y la independencia". "El único camino es el imperio de la ley. Dentro de la ley podemos dialogar de todo, pero fuera de la ley, que es lo que está haciendo Sánchez, porque están negociando dinamitar la soberanía nacional y la unidad de España, éste no es el camino", ha apostillado.

La exministra ha asegurado que Casado irá el lunes a la reunión con Sánchez en el Congreso porque "siempre" ha acudido a todos los encuentros a los que le ha convocado, pero dejará claro que el PP no va a ser "cómplice" con sus votos de un Gobierno que es "letal" para España.

Además, ha subrayado que Sánchez "desde el minuto uno escogió a sus socios" al darse el "abrazo del oso" con Pablo Iglesias. Y ahora, ha proseguido, "está pactando con un fugado de la Justicia y un condenado de la Justicia que está en una cárcel".

CIUDADANOS Y ESPAÑA SUMA

Por otra parte, Montserrat ha puesto en valor la coalición España Suma que ha defendido su partido estos meses y ha añadido que si Ciudadanos hubiera aceptado esa fórmula hora estarían gobernando en España.

Además, ha destacado que el PP ha cedido un senador a Ciudadanos para que tenga grupo propio en la Cámara Alta, "a diferencia" de lo que hizo el partido naranja con el PPC tras los comicios en esta comunidad. A su entender, por encima de las sillas está la defensa de España.

"Insistiremos en España Suma, que es una manera de sumar amistosamente y con un gran respeto a Ciudadanos", ha declarado, para concluir que esa unión es el camino para "frenar el nacionalismo" y a un Pedro Sánchez que está "arrodillado" ante los independentistas.

ELECCIONES EN REINO UNIDO

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo ha dado la enhorabuena a Boris Johnson por su victoria en las elecciones en Reino Unido, y ha dicho que a su partido no le gusta que este país abandone la Unión Europea. Ahora, ha proseguido, hay que buscar una salida "ordenada y con acuerdo", salvaguardando los intereses de los europeos que allí viven.

Montserrat ha señalado que el Brexit conlleva "inestabilidad, inseguridad y pude provocar un "impacto negativo económico". Por eso, ha insistido en que hay que trabajar para que la UE y Reino Unido continúen "siendo socios estratégicos" por el bien de los ciudadanos y de la economía.