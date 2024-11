Morant exige al PP que destituya a Mazón: "Se tiene que marchar, la única pregunta es cómo"

VALENCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido al PP que destituya "inmediatamente" a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat Valenciana y "elija en su lugar a un presidente con capacidad técnica y experiencia de gestión", junto a un Consell "técnico y de transición". "Mazón se tiene que marchar. La única pregunta es cómo", ha sostenido.

En estos términos se ha pronunciado este viernes la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en una declaración institucional, minutos después de la comparecencia de Mazón en la cámara autonómica para explicar su gestión en la emergencia de la DANA.

En esta línea, Morant ha recalcado que la convocatoria electoral inmediata "no es una opción razonable", pues, ha apuntado "ahora nos toca sacar el lodo de los colegios y no sacar las urnas". "El pueblo valenciano tiene ahora aún demasiadas urgencias", ha subrayado, al tiempo que ha agregado que la dimisión de Mazón "por sí sola no resolvería el problema".

Así pues, la dirigente de los socialistas valencianos ha planteado que "una vez la situación lo permita" y "se recupere la normalidad" se convoquen unas elecciones anticipadas "a lo largo de 2025" para "que se le dé la voz a la ciudadanía para que decida su futuro".

Morant ha ofrecido al PP "todos los votos del Partido Socialista" para que pueda llevar a cabo este proceso "sin tener que someterse de nuevo a las condiciones y al chantaje de Vox, para que los negacionistas del Estado y del cambio climático no lastren la recuperación". "Sin contraprestaciones. No queremos sillones ni puestos a cambio. No estaremos ni formaremos parte de ese Consell", ha apostillado.