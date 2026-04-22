Morant reivindica una "alternativa" para la Comunidad Valenciana y carga contra el modelo de pactos entre PP y Vox

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste a un encuentro empresarial, en el hotel Palace, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha reivindicado como "alternativa" política al actual Consell y ha advertido de que los acuerdos entre Partido Popular y Vox, como el alcanzado recientemente en Extremadura, responden a un modelo cuyos efectos, a su juicio, "ya se han visto" en la Comunidad Valenciana.

Así lo ha señalado durante su intervención en un encuentro organizado por la Fundación Conexus Madrid bajo el título 'La Comunidad Valenciana en el futuro de España', donde ha defendido que existe "una oportunidad real" de que el PSPV vuelva a liderar la Generalitat en la próxima cita electoral y ha subrayado que seguirá en el Gobierno mientras su labor resulte "útil" para los intereses valencianos.

En este contexto, ha asegurado que la sociedad valenciana "quiere volver a tener una Generalitat de la que sentirse orgullosa" y ha sostenido que el PSPV dispone de "equipo y proyecto" para impulsar una nueva etapa política en la autonomía.

Morant ha reiterado además que se someterá al calendario de primarias que establezca la dirección federal del PSOE y ha remarcado su disposición a concurrir cuando se abra el proceso interno. "Mi prioridad absoluta es abrir un nuevo proyecto en la Comunidad Valenciana", ha afirmado.

Respecto a su continuidad en el Ejecutivo central, ha defendido que su presencia en el Consejo de Ministros contribuye a reforzar la defensa de los intereses valencianos en ámbitos como la financiación, la respuesta a la dana o el apoyo a sectores estratégicos, por lo que ha insistido en que seguirá ejerciendo esa responsabilidad mientras resulte "útil" para el territorio.

PP Y VOX

Durante su intervención, la ministra ha advertido de que el pacto entre PP y Vox en Extremadura anticipa escenarios que, según ha señalado, la Comunidad Valenciana "ya ha experimentado" en esta legislatura.

"Los valencianos esto ya lo hemos visto porque venimos del futuro", ha afirmado, tras alertar de que estos acuerdos pueden traducirse en retrocesos en derechos y políticas públicas.

En este sentido, ha criticado iniciativas impulsadas en municipios gobernados por la derecha, como la petición de derogar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el Ayuntamiento de Elche, que ha considerado un ejemplo del impacto institucional de estos pactos.

Asimismo, ha contrapuesto estas políticas con un modelo basado en la ciencia, la innovación y la cooperación institucional como ejes para afrontar los retos sociales y económicos actuales.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE LA DANA Y AL CONSELL

Por otro lado, Morant ha denunciado la "negligente gestión" de la alerta de la dana por parte de la Generalitat Valenciana, una actuación que, según ha señalado, generó "una anomalía institucional de tal calibre" que terminó "provocando" la dimisión del entonces presidente autonómico, Carlos Mazón.

A su juicio, la situación política derivada de esa "crisis" debería haberse resuelto mediante una convocatoria electoral, pero finalmente se optó por una sustitución en la Presidencia que ha dejado "un gobierno en una posición de extremada debilidad y con un proyecto agotado".

Además, ha criticado el anuncio del Consell de dar por cerrada la fase de reconstrucción en junio pese a que todavía hay "miles de escolares en barracones sin fecha para volver a la normalidad", frente a la actuación del Gobierno central, que -ha subrayado- ha movilizado recursos equivalentes al 10 por ciento del PIB de la provincia de Valencia en un año para afrontar la emergencia.

En este sentido, ha garantizado que el Ejecutivo mantendrá su implicación en la reconstrucción "todo el tiempo que haga falta y con todo el dinero que haga falta".

Morant ha acusado también al actual Consell de mantener una gestión "paralizada" en ámbitos estratégicos y de haber abandonado instrumentos de planificación impulsados en la anterior legislatura, como los planes de infraestructuras educativas, sanitarias y sociales.

En concreto, ha señalado que la Generalitat mantiene sin ejecutar 756 millones de euros de fondos europeos, entre ellos el 80 por ciento de los destinados a vivienda protegida, lo que ha calificado como "renunciar al futuro porque no se tiene un plan de acción".

Asimismo, ha lamentado la desaparición de una consejería específica de ciencia en la estructura del Gobierno valenciano y ha defendido que la economía del conocimiento debe situarse "en el centro del proyecto de futuro" de la autonomía.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, la ministra ha defendido la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica y ha insistido en que la Comunidad Valenciana "llevaba demasiado tiempo siendo la comunidad peor financiada de España".

Según ha explicado, el nuevo modelo supondría un incremento de recursos para reforzar los servicios públicos fundamentales y la capacidad inversora del territorio, por lo que ha instado al Consell a respaldarlo.

A su juicio, rechazar esta propuesta sería "incomprensible" para una de las autonomías históricamente infrafinanciadas. "Es una oportunidad que no podemos dejar perder", ha advertido.

Por último, Morant se ha referido a la imputación de 15 personas en Alicante por la adjudicación irregular de viviendas de protección pública, entre ellas responsables políticos, técnicos municipales y miembros de la cooperativa promotora.

En este contexto, ha exigido a la Generalitat que actúe para revertir la situación y garantice la devolución de las viviendas adjudicadas de forma irregular, al tiempo que ha reclamado su adhesión al nuevo Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Gobierno.

"La sociedad está harta de los caraduras que se saltan las colas y especulan con un bien básico", ha concluido.