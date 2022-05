Moreno urge a Gobierno a aclarar "dudas" sobre el espionaje a Sánchez con Pegasus: "Hay demasiadas casualidades"

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha urgido este martes al Gobierno de la Nación a aclarar "lo antes posible" las "dudas" que ha generado el anuncio del Ejecutivo de que el presidente Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles han estado afectados por el software Pegasus porque existen "demasiadas casualidades".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Moreno ha asegurado que los ciudadanos se encuentran "preocupados y perplejos" tras el anuncio del Gobierno porque "todo es bastante extraño" y además se produce en un contexto de "coincidencia explícita" con la crisis del Ejecutivo con sus socios independentistas por el uso del software Pegasus.

En su opinión, "existen demasiadas casualidades y el Gobierno debe aclarar dudas lo antes posible" porque se trata de un episodio que evidencia una "debilidad de la seguridad del Estado".

Moreno ha insistido en que el Gobierno debe "dar por información para que no pensemos mal" porque en caso contrario cabría pensar que estaría en una "huida hacia adelante para normalizar su relación con los independentistas".

El presidente andaluz ha hecho públicas sus dudas por el momento elegido por el Gobierno para trasladar la existencia de ese espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa para preguntarse "desde cuándo lo sabe el Gobierno, cuando dice que fue hace un año" y apuntar que si "lo cuentan ahora es por razón" del malestar despertado entre sus socios nacionalistas catalanes, primeras víctimas públicas de ese seguimiento.

El presidente andaluz ha trasladado la necesidad de recibir respuestas por cuanto los hechos afectan a que "el máximo responsable del Gobierno tiene inforamción sensible que afecta a los intereses de España" y contraponer "la celeridad en contar que el teléfono está infectado" frente a "la poca agilidad en revelarnos la información complementaria".

Sobre el argumento del Gobierno de que el espionaje a Sánchez y Robles ha sido obra de un agente externo, para descartar así al CNI o algún otro organismo de la Administración, Moreno ha señalado que "las dos hipótesis" son igualmente inquietantes con la referencia de "todas las dudas que se están generando" e insistir en el argumento de que "el Gobierno debe aportar información, dar explicaciones de manera inmediata", para lamentar que estamos ante "un caso grave" mientras ha lamentado que "está acostumbrado el Gobierno a manejar la información en función de sus intereses".

El presidente andaluz ha situado la reacción del Gobierno como "una huida adelante para normalizar relaciones con uno de sus socios preferentes", en referencia al independentismo catalán, para lamentar entonces la incorporación de Bildu y ERC a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados por considerar que "el Gobierno está primando la estabilidad, la viabilidad del Gobierno por encima del interés general".

Moreno ha considerado sobre "Bildu, la CUP y ERC" que se trata de partidos que "quieren asaltar al Estado" para cuestionarse entonces que "tengan información sensible del Estado para atacar al Estado nos llena de dudas, de temor" tras remarcar que se trata de partidos "que no quieren a nuestro Estado, que no quieren la Monarquía parlamentaria", para deducir que "es un enorme error" del Gobierno esa iniciativa, al que ha atribuido "debilitar la credibilidad del CNI, debilitando al Estado" dentro de lo que ha descrito como "una política de huida adelante donde todo vale con tal de mantenerse en el poder".

El presidente de la Junta de Andalucía ha reconocido carecer de un sistema para corroborar si su teléfono ha sido hackeado por cuanto "el servicio de informática del Palacio de San Telmo" se limita "al mantenimiento del teléfono" y colegir que "podría darse circunstancia" de que su terminal telefónico "estuviese infectado por Pegasus" y expresar su deseo que "esperemos que no", al tiempo que ha señalado que en su teléfono tiene "documentos, argumentarios con datos, información oficial, pero que no compromete información del Estado".