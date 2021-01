Moreno ve bajar los contagios pero espera más de diez días "muy duros" e insiste en pedir poder confinar

EL EJIDO (ALMERÍA), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha observado este jueves "con expectación y con esperanza" que el número de contagios de covid-19 en la región "va bajando" de manera progresiva si bien cree que es pronto para determinar si se ha "doblegado la curva", toda vez que augura unos "diez o doce días muy duros" en relación a las hospitalizaciones, por lo que ha insistido nuevamente en que el Gobierno central le dé la competencia para decretar el confinamiento domiciliario y actuar así en determinados municipios o regiones.

"Tenemos que esforzarnos al máximo para que el sistema sanitario no colapse", ha manifestado Moreno en declaraciones a los medios en El Ejido (Almería), donde ha avanzado que el número de contagios notificados este jueves desciende hasta los 3.676, lo que "nos da luz y esperanza" frente a los "casi 8.000 contagios que teníamos hace unos días", puesto que la reducción se ubica casi "en la mitad".

No obstante, ha advertido de que "eso no significa que la presión hospitalaria vaya a desaparecer" sino que, todo lo contrario, va a ser "creciente" como consecuencia de los positivos registrados en los días anteriores.

Aún así, cree que "a día de hoy" resulta "posible" evitar la saturación de hospitales que se ha visto en otras regiones o países como Portugal, donde los sistemas sanitarios se han visto "claramente superados" por la pandemia.

De cara al próximo Consejo Interterritorial que se celebra en esta jornada, el presidente de la Junta ha aclarado que Andalucía no renuncia "en absoluto" a solicitar más competencias para la gestión de la pandemia que le permita adelantar el 'toque de queda' a las "ocho o siete de la tarde" así como establecer confinamientos domiciliarios en determinados municipios y comarcas, lo que daría lugar a una recuperación "muchísimo más rápida".

"Creo que el Gobierno de España les está haciendo un flaquísimo favor a la lucha contra la pandemia al no capacitar a las comunidades autónomas con el instrumento importantísimo del toque de queda y del confinamiento domiciliario", ha expresado Moreno, quien cree que ese "gravísimo" y "enorme error" que achaca a la "intransigencia" del Ejecutivo central se valorará en los próximos meses.

Moreno ha dicho que el Gobierno andaluz continuará insistiendo en dotarse de más herramientas para la gestión de la pandemia en caso de que no se les entregue incluso una vez termine esta tercera ola. "Si el Gobierno no quiere estar a nuestro lado, que no nos ponga problemas", ha recalcado antes de asegurar que él asume el "desgaste" que supone adoptar medidas "difíciles" pero sin "palos en las ruedas".

SÁNCHEZ PONE SU "INTERÉS DE PARTIDO" POR DELANTE

El presidente de la Junta ha criticado además que "en plena tercera ola", que además es "la más cruda, difícil y compleja" de la pandemia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponga su "interés electoral" por "encima del interés general de los ciudadanos" al permitir que el ya exministro de Sanidad Salvador Illa abandone su cargo para concurrir como candidato a las elecciones en Cataluña.

"No tienen mucho sentido que el responsable máximo de la sanidad pública y privada en España que es el ministro de Sanidad haya renunciado a su cargo", ha indicado Moreno ante el momento de "enorme dificultad" que atraviesa el país, que tendrá como ministra de Sanidad al frente a una persona que "no está vinculada al sector sanitario".

Así, ha considerado que "por muy inteligente" que sea Carolina Darias, "tendrá que ponerse al día" de los asuntos del ministerio y eso "requiere tiempo", "muchos contactos" y "trayectoria". "No me parece razonable que coja el timón de la sanidad en plena pandemia una persona nueva", ha dicho el presidente andaluz, quien cree que la decisión pone por delante el "interés electoral del PSOE".

Sobre las decisiones de otras comunidades autónomas sobre la adopción o no de nuevas medidas, ha señalado su "máximo respeto" ante el margen de maniobra o autonomía que cada una de ellas tiene. "Cada comunidad tiene sus propias estrategias y objetivos, que yo respeto porque no soy ni conocedor ni responsable de las situaciones que suceden en otros ámbitos", ha manifestado frente a la postura de la Comunidad de Madrid sobre no imponer nuevas restricciones y dejar la decisión al Gobierno central.

Con ello, ha recordado que el objetivo de la Junta es "evitar la pérdida de vidas humanas", para lo que se trabaja en ampliar las infraestructuras y servicios sanitarios de la región con el apoyo de la sanidad privada en donde sea preciso; una cuestión que, según ha explicado, no se podrá cuantificar económicamente hasta que se haya hecho uso de la misma.

Asimismo, el presidente del Ejecutivo andaluz ha recordado que en caso de superar los límites de capacidad, los planes de contingencia prevén también el empleo de establecimientos hoteleros que se pueden medicalizar, con lo que existe un "margen amplio" para atender a los pacientes.