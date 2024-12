Los Mossos asumirán competencias de medio ambiente en detrimento de la Guardia Civil y se integrarán en el Sepblac

La Guardia Civil y la Policía Nacional serán activados desde el Sistema de Emergencias 112 para tener una "respuesta policial mucho más rápida"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Seguridad de Cataluña ha acordado este jueves que corresponde a los Mossos d'Esquadra la investigación de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente que tengan lugar en Cataluña, así como su integración en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Según el comunicado del Ministerio del Interior tras la Junta de Seguridad presidida por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y con la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el acuerdo contempla que en el próximo año los Mossos se integren en el SEPBLAC y en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, "una vez alcanzado el plácet de los órganos superiores de los que dependen ambos organismos".

QUEJAS POR QUITAR COMPETENCIAS AL SEPRONA

En adelante, corresponderá a los Mossos investigar los "delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente que tengan lugar en Cataluña, en coordinación con el Cuerpo de Agentes Rurales en lo que se refiera a su ámbito competencial".

Esto será así respetando aquellas investigaciones que tengan una "dimensión supra o extracomunitaria", que entonces sí pueden asumir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asociaciones profesionales de la Guardia Civil como AUGC han reaccionado al acuerdo poniendo el foco en lo que entienden que es una "pérdida de competencia" del Seprona, la unidad de la Guardia Civil de protección de la naturaleza. Según esta asociación, en la actualidad hay unos 30 agentes del Seprona destinados en Cataluña.

"A pesar de las declaraciones del ministro Fernando Grande-Marlaska asegurando que el Seprona y otras unidades de la Guardia Civil seguirán operando en Cataluña, los hechos desmienten sus palabras; serán en la práctica gestionados por los Mossos, arrinconando aún más a las competencias de la Guardia Civil", ha denunciado AUGC en un comunicado remitido a Europa Press.

AUMENTO DE MOSSOS HASTA 25.000 AGENTES

El Govern de la Generalitat y el Gobierno central han acordado impulsar una comisión para pasar de los 22.000 agentes de Mossos d'Esquadra autorizados para 2030 a 25.000 efectivos, más de los inicialmente previstos en ese horizonte temporal.

La consellera Nuria Parlón ha confirmado que la plantilla de los Mossos d'Esquadra en la actualidad es de 19.070 agentes. "No se nos escapa que es fundamental ampliar la plantilla para poder dar una respuesta adecuada a la asunción de estas nuevas competencias en torno al crimen y a la delincuencia organizada", ha expresado.

Parlón ha reconocido que necesitan un refuerzo como policía integral en Cataluña para hacer frente a la mayor "curva delincuencial", pero sin excluir las labores de otros cuerpos policiales. En su opinión, hace falta una actuación "más decidida" tanto en la calle como en el conjunto del territorio, sobre todo en lo que se refiere a crimen organizado, violencia de género y ciberdelincuencia, entre otros.

PRECURSORES DE EXPLOSIVOS Y DATOS DE HOSPEDAJE

La Junta de Seguridad celebrada en Barcelona ha alcanzado un acuerdo, además, para que los Mossos se incorporen a los planes anuales de inspección en materia de precursores de explosivos como autoridad de inspección y para que se les incluya en el SPOC, organismo para el intercambio de información policial de la UE.

También se integrarán en la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano del Ministerio del Interior encargado de velar porque los cuerpos policiales cumplan las normas nacionales e internacionales contra la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En rueda de prensa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha precisado que los Mossos volcarán la información que recaben sobre las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos en el registro que desde el pasado lunes ha puesto en funcionamiento la Secretaría de Estado de Seguridad y que tendrán acceso al conjunto de esa base de datos.

Entre los anuncios, ha destacado la integración desde este próximo viernes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Sistema de Emergencias de Cataluña, el 112. "Esta integración solo tiene una consecuencia efectiva pero muy relevante: cualquier llamada de auxilio realizada al 112 por una emergencia de cualquier tipo tendrá una respuesta policial mucho más rápida de lo que ya es en la actualidad", ha afirmado.

INTERCONEXIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

En la reunión con participación de altos cargos de ambos departamentos, entre ellos el director general de los Mossos, Josep Lluis Trapero, se ha cerrado también que en el primer trimestre de 2025 se lleve a cabo la interconexión entre el Sistema Viogén II y el Sistema Integral de Atención a las Víctimas (SIAV) catalán.

En la reunión bilateral también se ha decidido crear un "mecanismo de comunicación directa" entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña con vistas "a movilizar efectivos del cuerpo de Mossos d'Esquadra en las misiones y grupos de ayuda del Gobierno de España en supuestos de catástrofe en el extranjero".

La consellera Parlón ha dicho que todas las competencias "son bienvenidas" pero que han de poder ejecutarse y cumplir las tareas con eficacia. Lo ha dicho después de que no cerrar un acuerdo, como sí cuenta ya la Ertzaintza en el País Vasco, para que Mossos asuma las competencias de protección de las personas y bienes y del mantenimiento del orden público en puertos y aeropuertos de Cataluña.

La consellera ha dejado claro que no quiere tener estas competencias si ello implica prestar un peor servicio a la ciudadanía: "Yo no retiraré Mossos de la calle hasta que no tengamos los Mossos que necesitemos para dar una buena respuesta".