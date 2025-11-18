Muñoz (PP) dice que debe ser Pérez Llorca el que explique "el acuerdo programático" con Vox para su investidura

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que debe ser el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el que explique en qué ha consistido "el acuerdo programático" con Vox para ser investido presidente, en sustitución de Carlos Mazón.

Así se ha pronunciado después de conocer que el PP registrará este miércoles en Les Corts la candidatura de Pérez Llorca, secretario general del PPCV y síndic del grupo 'popular', para aspirar a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, tras más de una semana de negociaciones con Vox para recabar su apoyo a la futura investidura.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha señalado que "parece ser que ya se ha anunciado que hay un acuerdo" y ha defendido que sea "el próximo presidente de la Generalitat en su investidura quien determine cuál ha sido ese acuerdo programático". "Yo creo que le corresponde a él decidir y decir en qué ha consistido el acuerdo para ser investido presidente", ha apostillado.

En este punto, la dirigente del PP ha dicho que todos aquellos que están de acuerdo en que "un Gobierno de izquierdas de nuevo en la Comunidad Valenciana sería un desastre" y que "lo prioritario" es que continúe la reconstrucción", deben ser "capaces de ponerse de acuerdo". "Estoy convencida y por lo tanto vamos a ver qué pasa entre hoy y mañana", ha finalizado.