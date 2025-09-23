Murcia recibirá una inversión cuatro veces mayor para "acabar con el desierto energético" y avanzar en descarbonización

El secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Joan Groizard, se reúne con el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, Juan María Vázquez. - REGIÓN DE MURCIA

Gobierno central y regional coinciden en "la oportunidad" de la futura planificación eléctrica que se hará pública la próxima semana

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Joan Groizard, ha anunciado este martes que la Región de Murcia recibirá una inversión en electrificación cuatro veces mayor que sus presupuestos anteriores, para, entre otras cuestiones, "avanzar" en industria y descarbonización.

Así lo ha expresado tras la reunión mantenida con el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, Juan María Vázquez, en el marco de la ronda de encuentros que el Miteco mantiene con las comunidades autónomas para compartir el escenario técnico de partida de la Planificación eléctrica con horizonte 2030.

Una cita celebrada en Madrid para conocer el borrador inicial de la futura planificación eléctrica, que se hará público la próxima semana en una audiencia donde el conjunto de los agentes podrá alegar y realizar contribuciones.

"Esta planificación supone un incremento muy significativo en lo que es el presupuesto destinado a la Región de Murcia", ha trasladado en declaraciones a Europa Press, ante la pregunta de si se han abordado en el encuentro las peticiones de Vázquez sobre una mayor financiación para la comunidad, a la que el consejero calificó como "una de las grandes olvidadas del sistema eléctrico nacional".

En este sentido, ha remarcado que "esos corredores energéticos que vertebran el territorio" o "esos refuerzos para el desarrollo industrial" significan una subida muy relevante de la inversión que "multiplica por más de cuatro veces" el presupuesto que tenía la comunidad en ocasiones anteriores; aclarando que ha sido posible "gracias al buen trabajo técnico" entre el Ministerio, el equipo de Red Eléctrica y la Región de Murcia.

"Estamos razonablemente satisfechos con la reunión aunque queda todo ese periodo de delegaciones, de propuestas para matices o para encontrar aquellas cuestiones que puedan enriquecer la propuesta", ha manifestado, remarcando que la cita ha sido "muy productiva" y con "mensajes muy positivos".

UNA APUESTA POR LAS RENOVABLES

Así las cosas, ha defendido que el proyecto "mejora" la vertebración territorial, "llevando la red de transporte de electricidad a zonas que hasta ahora no tenían acceso en esas cantidades a energía eléctrica", y "refuerza la oportunidad industrial que supone la transición energética" además del "apoyo a las redes de distribución" para que "nuevos desarrollos de todo tipo puedan tener suficiente suministro eléctrico".

Groizard ha precisado que, en el caso de Murcia, la respuesta a "la apuesta por las energías renovables" para que haya "más y mejor industria" se traduce "reforzando" el suministro en el Valle de Escombreras con "grandes proyectos estratégicos industriales ligados al hidrógeno". Asimismo, se prevé reforzar los ejes de la red de transporte, sobre todo en el entorno de Caravaca, para conectar mejor la Región de Murcia con las comunidades autónomas colindantes.

"La transición energética, esa apuesta por las renovables, supone más industria, con lo cual más y mejores empleos y lógicamente el suministro eléctrico que se consigue con esta planificación permite dar respuesta a todo ello", ha remarcado.

CONEXIÓN DE MURCIA CON MADRID POR CHINCHILLA

Por su parte, el consejero murciano ha valorado que, después de dos años de "trabajo muy intenso" desde la Dirección General de Industria y de Energía en la Región de Murcia, la nueva planificación "recoge los principales retos" que desde la comunidad venían pidiendo. Unos retos que hacen referencia a "acabar con el desierto energético" en el noroeste de la comunidad con un nuevo trazado que conectará Murcia tanto con Albacete como con Andalucía.

También ha anunciado que "la nueva planificación tiene prevista la electrificación ferroviaria que permitirá cubrir la demanda de la conexión de la Región de Murcia con Madrid por Chinchilla, fundamental para la movilidad sostenible y la competitividad logística".

Finalmente, ha reiterado como "muy importante" el efecto que la nueva planificación va a tener sobre las infraestructuras eléctricas de la zona de Escombreras, al que ha descrito como un lugar que es "estratégico industrialmente" para la Región de Murcia. Además, ha mencionado que Groizard le ha adelantado otras actuaciones que se van a realizar en la comunidad, incluyendo una nueva subestación en Ulea.

"Aunque vamos a adelantar también algunas de las alegaciones que son necesarias para completar la solicitud que se ha hecho desde la Región de Murcia, también entendemos que los grandes retos que teníamos en infraestructuras eléctricas los tendremos dentro de la nueva planificación", ha concluido.

MÁS DE 13.500 MILLONES HASTA EL FINAL DE LA DÉCADA

Según anunció la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el proyecto contempla una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, con una inversión prevista "muy superior" (+65,7%) a la vigente Planificación 2021-2026, cuya inversión asciende a 8.203 millones, incluyendo las dos modificaciones puntuales que ha experimentado.

Con todo, la propuesta inicial de Planificación con horizonte 2030 se ha elaborado siguiendo criterios técnicos en base a las aportaciones presentadas en la fase de propuestas, así como las prioridades del Ejecutivo murciano. El documento se someterá a consulta pública tras esta primera ronda de encuentros autonómicos y en paralelo se tramitará su evaluación ambiental estratégica, también abierta a participación.

Una vez recogidas las contribuciones en la fase de consultas públicas, se analizará la viabilidad física, técnica y ambiental del conjunto propuestas presentadas, teniendo en cuenta los principios rectores de la Planificación.

El resultado de este segundo análisis técnico será objeto de informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que analiza el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económica-financiera. Sobre sus conclusiones, se elaborará el documento consolidado y la declaración ambiental estratégica, que se presentarán en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.