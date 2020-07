El ‘no’ de Junts a las medidas sociales de reconstrucción puede hacer caer el dictamen en el Congreso

También corre peligro el documento de reactivación económica y todo queda en manos de Vox

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Junts va a votar en contra este miércoles en el Pleno del Congreso de las medidas de política social pactadas en el senado de la Comisión para la Reconstrucción del país tras el Covid-19, un rechazo que, unido al previsible de Vox, haría decaer el dictamen de este bloque.

Según han avanzado a Europa Press fuentes de Junts, finalmente sus ocho diputados, que se debatían entre el 'no' y la abstención, han decidido votar en contra, al considerar insuficientes las enmiendas incorporadas al texto de Política Social en el tramo final de los trabajos.

Junts ya rechazó este texto en todas las votaciones anteriores y se reafirma así en su posición, de modo que el futuro del texto queda en manos de Vox, que no ha desvelado si finalmente participará en las votaciones de este miércoles.

VOX, DECISIVOS

Si, como calculan en el PSOE, los de Santiago Absacal votan en contra de todos los dictámenes, el de política social sería rechazado y también corre peligro el de reactivación económica. No así los de Sanidad y Unión Europea, que cuentan con el 'sí' del PP.

En la votación en la Comisión de Reconstrucción el documento con medidas sociales salió adelante con los únicos votos de PSOE y Unidas Podemos, que pudieron aprobarlo solos porque Vox no participó en esas votaciones.

Los de Santiago Abascal abandonaron la Comisión de Reconstrucción en su tramo final alegando que no querían contribuir a "blanquear" la, a su juicio, "nefasta gestión" que ha hecho el Gobierno de la pandemia. Sin embargo, ahora no aclaran si participarán o no en las votaciones de este miércoles sobre cada uno de los cuatro textos de los que se compone el dictamen.

Este martes, tras pactar varias enmiendas con el PSOE, ERC anunció que lo apoyaría, pese a que lo había rechazado en la Comisión. Con los votos de los republicanos el apoyo al texto llegaba a los 174 votos que reúnen con PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el PRC.

EL ECONÓMICO, MUY AJUSTADO

Pero al confirmar Junts que votarán en contra los 'noes', si Vox consuma su rechazo, alcanzarán los 176. Es decir, sería tumbado por la mayoría absoluta que reúnen los votos de PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Bildu, BNG, Coalición Canaria, la CUP, Foro Asturias y UPN.

La votación del documento con medidas de Reactivación Económica se prevé más ajustada. Cuentan con el 'sí' de Ciudadanos, que ya las respaldó en la comisión. También han avanzado su voto favorable Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, el PRC y Compromís. Todo ellos, con el PSOE y Unidas Podemos, llegan a 171 votos, tan sólo uno más de los que suman Vox y los que ya han dicho que votarán en contra: PP, ERC, Bildu, PNV, BNG, la CUP, UPN y Foro.

De su lado, Junts se abstendrá en el documento económico tras los pactos que ha alcanzado con el PSOE, y lo mismo hará Coalición Canaria.