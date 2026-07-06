Nueve de cada diez españoles no creen que la Justicia sea imparcial con los políticos ni que los trate como a los demás

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MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez ciudadanos están convencidos de que la Justicia no trata igual a los políticos que al resto de ciudadanos y no creen que la Justicia sea imparcial al tratar asuntos relativos a partidos, según se refleja en la cuarta edición de la Encuesta de Calidad de la Democracia realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La encuesta, dada a conocer este lunes, se basa en 4.027 entrevistas realizadas en 1.150 municipios de 50 provincias entre los días 9 y 12 de junio, fechas en las que las noticias sobre casos de corrupción copaban los informativos. El margen de error es más/menos 1,6%.

La sociedad sigue pensando, mayoritariamente, que la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno, así lo dice un 80,8% de los entrevistados, y que la Transición que llevó a España de la dictadura a la democracia es un motivo de orgullo para el país, como opina el 72,7% de los entrevistados.

Pero más de la mitad de los españoles (56,9%) se declara poco o nada satisfecho con el funcionamiento actual de la democracia y un 87,5% considera que España no cuenta con suficientes mecanismos para combatir la corrupción.