Los nuevos consellers tendrán retribuciones que podrán superar un 15% más del sueldo del 'president'

El Consell ha aprobado un decreto ley de medidas extraordinarias de gestión, organización y movilidad del personal empleado público para dar una "respuesta inmediata" a las necesidades existentes en la prestación de servicios públicos a los municipios afectados por la dana. Entre ellas, la prolongación voluntaria de la jubilación, la agilización de bolsas de empleo y medidas temporales de movilidad.

A través de este decreto ley, se pretende "reforzar áreas clave" con actuaciones de carácter urgente que permitan gestionar tanto la emergencia inmediata como las posteriores fases de recuperación y vuelta a la normalidad.

Para ello, las medidas se extenderán "provisionalmente durante el tiempo que sea necesario" para alcanzar "la normalización de la prestación de los servicios públicos en los municipios afectados", informa la Generalitat en un comunicado.

Como primera medida, se plantea la agilización y acortamiento de los plazos para facilitar la prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo del personal empleado público que opte por no jubilarse llegada la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa. De ese modo, se promueve la posibilidad de "seguir contando con profesionales que aporten su conocimiento y experiencia".

Como segunda se establece un procedimiento de gestión de selección de personal temporal a través de las bolsas constituidas en todos los sectores de la Generalitat, sus entidades y organismos dependientes que incluya también el sanitario, el educativo y el de justicia, y que establezca la posibilidad de acudir, en su caso, a las personas demandantes de empleo inscritas en Labora. Con ello se pretende "garantizar la selección y reclutamiento rápidos del personal temporal adecuado que se requiera en cada momento" para atender el incremento del volumen de trabajo.

La tercera medida permite asignar temporalmente al personal empleado público "tareas o responsabilidades distintas" a las correspondientes a los puestos de trabajo que desempeñan habitualmente o realizar adscripciones temporales con un procedimiento "más ágil" que el actual, que tendrá en cuenta "preferentemente" la voluntariedad. Por otro lado, y con "carácter excepcional", se podrán establecer horarios de mañana o de tarde para el personal empleado público mediante la organización de "los turnos que se consideren necesarios".

"OPTIMIZAR RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS"

Asimismo, ante esta "situación excepcional", se considera "esencial optimizar los recursos humanos y técnicos" de los que dispone la Generalitat para dar respuesta a la dana. Al respecto, la Generalitat apunta que la norma estatal "permite una ampliación de medidas de carácter temporal cuando están vinculadas a la gestión de emergencias, y proporciona una base para adaptar las actuaciones de la Administración autonómica en el contexto de crisis".

En este marco, se considera necesario "habilitar a los órganos competentes para adecuar los programas de carácter temporal vigentes", de manera que puedan contemplar "actuaciones específicas orientadas a la atención de las necesidades derivadas de la emergencia y la gestión de los daños causados".

Esta adaptación, precisa la Administración autonómica, permitirá que estos programas "no solo respondan a los objetivos para los que fueron creados, sino que, excepcionalmente, puedan colaborar en el proceso de apoyo y recuperación ante la emergencia provocada por la dana".

La norma estatal también establece que la duración de los programas de carácter temporal podrá ampliarse, "en caso de que las necesidades de la emergencia y recuperación así lo requieran". El decreto ley subraya así que esta ampliación temporal permite "garantizar la estabilidad y continuidad de los recursos asignados a la gestión de la dana", así como "facilitar una respuesta que abarque todas las etapas de la recuperación".

Además, estipula que será de aplicación la excepcionalidad prevista en el Real Decreto Ley 7/2024 para el personal funcionario interino nombrado en puesto vacante a partir del 8 de julio de 2021 con funciones destinadas a la atención a las necesidades derivadas de la emergencia de protección civil y la respuesta ante los daños causados por la dana en la Comunitat. El citado real decreto establece que se podrá diferir el cese del personal funcionario interino hasta un máximo de dos años "siempre que desempeñe estas funciones".

RETRIBUCIONES

Por último, el decreto ley contiene dos disposiciones finales dirigidas a modificar el derecho vigente para "adecuarlo a las necesidades excepcionales" derivadas de la situación de emergencia e "imprescindibles para articular una adecuada respuesta en las circunstancias actuales".

Mediante la primera de ellas, se procede a modificar un apartado del artículo 30 de la ley de presupuestos de la Generalitat para 2024 con el fin de garantizar que las personas que se incorporan a las tareas de reconstrucción y recuperación "no vean mermadas las retribuciones que venían percibiendo en sus anteriores destinos, que responden precisamente a sus capacidades y aptitudes acreditadas".

Concretamente, precisa que las retribuciones de todas ellas, incluido el personal de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, serán "las establecidas en la ley de presupuestos para los altos cargos de la Generalitat o las equivalentes a las retribuciones que le correspondan en el puesto de trabajo que viniese desempeñando en su administración de procedencia".

Además, añade que en estas mismas condiciones podrá optar el personal que, en el momento de incorporarse al Consell o a un órgano superior o al nivel directivo y asimilados de la Administración de la Generalitat, "no estuviese en situación de servicio activo en la Administración, por cualquier causa, incluso por hallarse en situación de reserva o retiro".

Al nuevo Consell se ha incorporado el teniente general del Ejército de Tierra retirado Francisco José Gan Pampols como nuevo vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, que tendrá la tarea del diseño de un plan de recuperación y la coordinación de las labores de reconstrucción de las zonas afectadas.

El general de brigada del Ejército de Tierra Venancio Aguado de Diego, en situación de reserva, ocupará la Secretaría Autonómica del gabinete del vicepresidente para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana. Gan Pampols ha anunciado este martes que contará con dos subsecretarias autonómicas: una para la reconstrucción y otra para relaciones con las Administraciones.

Para el cálculo de la opción al momento de incorporarse como miembro del Consell, en estos casos a los que se refiere la modificación "se tendrá en cuenta la actualización de las retribuciones que hubiese tenido derecho percibir si se hubiesen mantenido en el servicio activo en el puesto de trabajo que ocupaba previamente a su situación de cese, reserva o retiro".

Eso sí, puntualiza que todo ello "no se aplicará a aquellos altos cargos que, como requisito para su nombramiento, deban reunir la condición de funcionario público conforme a su normativa específica. Y precisa que el límite del 15 por ciento "no será de aplicación a las personas que integran el Consell y al nivel de los órganos superiores de las consellerias".

Preguntada por esta última cuestión, la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, ha alegado que ella no fue "parte de la negociación" de este decreto, por lo que ha justificado no tener información de este asunto "muy concreto y específico". No obstante, ha apuntado que los sindicatos "no solamente estuvieron presentes en la negociación, sino que lo aprobaron".