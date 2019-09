Núñez (PP) se reúne este miércoles con García-Page para pedirle que convoque en septiembre la Mesa Regional por el Agua

Publicado 04/09/2019 7:08:54 CET

TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se reúne este miércoles con el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, para pedirle la convocatoria durante el mes de septiembre de la Mesa Regional por el Agua en aras de fijar una posición común de la región en materia hídrica. Además, Núñez insistirá en la necesidad de que reclame la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "la región está infrafinanciada".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la celebración del Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, Núñez ha avanzado que la reunión que mantendrá con el presidente regional tendrá lugar en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, a las 11.00 horas.

En un contexto económico marcado por la desaceleración y la "incertidumbre" política fruto de la ausencia de Gobierno en España, Núñez ha sostenido que pedirá a García-Page que "copie" para Castilla-La Mancha la "política generalizada de bajada de impuestos" aplicada en autonomías gobernadas por el PP como Andalucía o la Comunidad de Madrid.

El líder de la oposición en la región va a plantear al presidente castellano-manchego que el PSOE se sume a los trabajos de redacción de la ley contra la despoblación en la que están trabajando los 'populares'.

Además, Núñez va a exigir a García-Page que reclame en el seno del PSOE la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues, a su parecer, la región está "infrafinanciada", tanto es así que ha cifrado en mil millones de euros la cantidad que se debería destinar para Castilla-La Mancha.

Esta cuantía es la misma que apuntó en su día el jefe del Ejecutivo autonómico y, en ese sentido, Paco Núñez ha afirmado: "Damos por bueno el dato y nos ponemos a disposición del Gobierno regional para que lo exija en su partido". Del mismo modo, ha añadido que esa financiación autonómica debería tener una "derivada especial" para "mejorar las cantidades que reciben" los ayuntamientos.

Asimismo, el presidente del PP castellano-manchego propondrá a García-Page que convoque durante el mes de septiembre la Mesa Regional por el Agua para alcanzar un acuerdo regional por el agua que "blinde" los intereses de la comunidad autónoma y en la que deberían participar, según Núñez, todos los agentes implicados en esta cuestión, desde los regantes hasta los agricultores y ganaderos, los empresarios, los ayuntamientos y los municipios ribereños.

"Vamos a dejar de hablar de agua con debates estériles y vamos a tratar de solucionar este problema. Page no se puede negar a convocar esa Mesa. Con titulares y con sentencias no hemos solucionado nada. El PSOE vive de generar el conflicto en materia hídrica. No quiero conflictos sino soluciones", ha defendido Núñez.