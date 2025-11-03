La ONU alerta sobre el "retroceso alarmante" de los derechos y hace un llamamiento a reforzar el multilateralismo

Archivo - El secretario general adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas Jean-Pierre Lacroix. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de Operaciones de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, ha alertado este lunes sobre el "retroceso alarmante" en cuanto a derechos y sobre el "cuestionamiento" de los "logros colectivos", al tiempo que ha pedido intensificar el multilateralismo.

En una intervención en una jornada sobre Seguridad y Defensa organizada por 'El País', Lacroix ha tildado este "retroceso" y esta "pérdida de terreno" de los derechos humanos, los derechos de las mujeres o la preocupación por el cambio climático de "tendencia preocupante e inaceptable".

En el dibujo de la situación global que ha pintado, también ha puesto el foco en las "divisiones" entre Estados, que "cada vez son más profundas". Como muestra ha citado el Consejo de Seguridad de la ONU, que "refleja ese unilateralismo a la hora de resolver los conflictos"

Sin embargo, ha destacado que "lo positivo" es que la ONU "sigue contando con el apoyo de casi todos los Estados miembros" y ha insistido en la "clara necesidad de responder de forma colectiva" a los retos que plantea la situación internacional actual.

En esta línea, Lacroix ha hecho una defensa de la cooperación multinacional como "la forma más pragmática y efectiva de abordar los conflictos". "Es la única política realista", ha agregado, subrayando que "ningún país puede enfrentar solo los desafíos".

Así, ha urgido a no "asumir como inevitable" la erosión de los derechos y las instituciones. "Estoy convencido de que se puede revertir esa tendencia si nos movilizamos", ha señalado, y ha ubicado a la ONU como vital en este escenario. Por último, ha sostenido que España puede jugar un "papel clave" en la defensa del multilateralismo.