O.Próximo.- Victor Harel subraya que la UE no puede negociar con Hamás ni ayudarlo porque está en su lista terrorista

Dice que los comicios tuvieron un "pecado original", la participación de Hamás, y que si entran en el gobierno "terminan las negociaciones"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embajador israelí en Madrid, Victor Harel, espera que la "la Unión Europea se muestre contundente en su mensaje" frente a Hamás, ganador de las elecciones palestinas de l día 25, y recordó que la organización está incluida en la lista terrorista de la UE. "Eso no es sencillamente una declaración, sino que tiene consecuencias: no es posible negociar con Hamás, no es posible enviarles dinero, ni apoyarlos, mientras ellos permanezcan en esa lista de grupos terroristas, y eso es un hecho a tener muy en cuenta", declaró, en una entrevista concedida a Europa Press.

Según explicó, ayer mismo conversó sobre el tema con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, en el marco de un acto en memoria de las víctimas del Holocausto. Moratinos, dijo, se mostró "muy preocupado" y le informó de que la victoria electoral de Hamás será el tema principal de la próxima reunión de ministros de Exteriores de la UE, el lunes en Bruselas.

"Son 25 países, espero que haya un frente común sumamente cohesivo, decisivo y contundente en cuanto a la oposición al terrorismo, a Hamás. Formalmente, no pueden entablar negociaciones con un grupo que es terrorista y está en la lista", manifestó.

Para Harel, la victoria de Hamás es "un paso atrás en el proceso de paz y en las relaciones" entre israelíes y palestinos y, sobre todo, "es un problema para los palestinos, más que para Israel", ya que han "elegido un liderazgo terrorista que usa la violencia para obtener metas políticas". "Aparentemente, los palestinos nuevamente van a perder una oportunidad que se había abierto con la desconexión de la franja de Gaza y con la presidencia de Abú Mazen", añadió.

El diplomático dejó claro que Israel no pone en duda la limpieza del proceso electoral, pero advirtió de que en él "hay un pecado original, que es el haber permitido a Hamás participar en las elecciones antes de exigirle que abandone la vía del terrorismo y de la violencia".

"Cínicamente, Hamás usa la vía democrática de los comicios y al mismo tiempo continúa rearmándose y no abandona la violencia y el terror", prosiguió Harel. "Este proceso democrático es incompleto", apostilló.

Así, alertó de que las palabras supuestamente conciliadoras de líderes de Hamás --proponiendo una coalición con la derrotada Al Fatá o abriendo la puerta a prorrogar la tregua con Israel-- muestran sólo que "continúan jugando de la misma forma".

"No hemos visto ni una sola declaración respecto a reconocer el Estado de Israel, dejar la vía de la violencia, abandonar el terror, desmantelar las infraestructuras terroristas, nada. Hemos visto declaraciones moderadas entre comillas, pero no estamos en un juego declaraciones ni de palabras", criticó el diplomático, que recordó que la declaración fundacional de Hamás, de 1987, tiene entre sus principios básicos "la desaparición de Israel y la muerte de todos los judíos para que haya un Medio Oriente libre de cualquier presencia judía".

ABU MAZEN, INTERLOCUTOR

En este contexto, apuntó que para Israel el interlocutor válido sigue siendo el presidente palestino, Mahmud Abbas (Abú Mazen), que "remplazó, democráticamente elegido a (Yasir) Arafat" que, al igual que Hamás, no era un interlocutor para Israel.

"Abu Mazen como presidente de la Autoridad Palestina aboga por el diálogo", subrayó el embajador, pero advirtió de que es necesario ver qué tipo de gobierno se forma: "Si hay un componente de Hamás en el gobierno palestino, entonces, para nosotros en ese momento terminan las negociaciones", manifestó.

En este sentido, subrayó que Israel quiere avanzar hacia la paz con negociaciones "bilaterales" con los palestinos. "Pero si al otro lado de la mesa no existe un interlocutor palestino no tendremos más remedio que continuar con los pasos unilaterales", prosiguió, tales como la 'desconexión' de la franja de Gaza, que fue "histórico e importantísimo" pero "unilateral", y la "construcción valla de seguridad, que no va a cesar".

ELECCIONES ISRAELIES

Pese a la complejidad de la situación, Harel confió en que el nuevo escenario no afecte a la campaña de las elecciones generales israelíes del 28 de marzo, porque "todos los partidos políticos han condenado unánimemente el terrorismo de Hamás" y "no hay ningún partido sionista en Israel que esté dispuesto a negociar con Hamás". La campaña, en cambio, "sí podría estar condicionada, y eso sería lamentabilísimo, si hubiera una reanudación del terrorismo palestino islámico".

Por otro lado, el diplomático rechazó de plano las acusaciones del partido gobernante y derrotado Al Fatá, que ha acusado a Israel de poner en bandeja el triunfo a Hamás con una política de destrucción el Estado palestino. "Al Fatá debe buscar mejores excusas que esas y empezar un proceso de reconstrucción y análisis mucho más sincero si quieren volver a tener la preeminencia, y no buscar un chivo expiatorio", replicó.

Harel insistió en que Israel ayudó "en lo posible" a Abbas pero que era imprescindible que la Autoridad Palestina desmantelara los grupos terroristas. "Pero los misiles continúan cayendo a diario sobre las poblaciones de Israel y los terroristas siguen tratando de cruzar a Israel por las zonas donde no hay valla de seguridad, y no hemos tenido más remedio que tomar acciones. Si ellos no lo hacen tenemos que hacerlo nosotros", agregó.

Por último, consideró que es "un elemento preocupante" el "ascenso claro del elemento islámico fundamentalista" en la región, ya que a la victoria de Hamás se suma el ascenso de los Hermanos Musulmanes en Egipto, "por no hablar de lo que sucedió en Irán", donde el presidente, Mahmud Ahmadineyad, es "claramente antisemita y hace unas declaraciones inaceptables completamente y que, dicho sea de paso, comienzan a ser casi, casi toleradas por la comunidad internacional".