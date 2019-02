Oriol Junqueras: "Me considero un preso político"

Actualizado 14/02/2019 11:10:36 CET

Tercera jornada del juicio por el procés en directo

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha manifestado este jueves en el Tribunal Supremo que considera que está ante un juicio político y que se considera a sí mismo un "preso político".

Lo ha manifestado en castellano y en contestación a la primera pregunta que le ha hecho su abogado en la tercera jornada del juicio por el proceso independentista en Cataluña y tras negarse a declarar a los fiscales y al resto de acusaciones.

"No voy a renunciar a mis convicciones democráticas, me encuentro en situación de indefensión porque estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Estoy en un juicio político. Considero que me debo a mis votantes y por eso no contestaré a las preguntas de las acusaciones", ha afirmado.