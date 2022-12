MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha advertido "que no existirá Constitución si no existe Nación" y ha asegurado que algunos derechos de la Constitución se están cercenando y prueba de ello es que se vive en el Congreso de los Diputados una "censura intolerable".

Desde Plaza de España, donde el Ayuntamiento ha organizado el acto institucional por el aniversario de la Carta Magna, Ortega Smith ha mostrado su satisfacción por que la bandera nacional ondee desde ahora en el corazón de la ciudad.

"Desgraciadamente quienes dicen defender la Constitución están permitiendo que quienes odian a España, quienes quieren destruir la unidad nacional, la convivencia, lo están permitiendo", ha trasladado a la prensa.

Ortega Smith ha puesto el acento en que "no existirá Constitución si no existe Nación y no existe Nación si el pueblo español pierde su soberanía". "Queremos reivindicar el compromiso de la inmensa mayoría de los españoles de que hay que proteger a la Nación, la convivencia entre españoles, hacer respetar el Estado de Derecho", ha defendido.

LA LENGUA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Desde Vox dicen plantar cara a "quienes homenajean a los terroristas, a quienes amparan e impulsan a los que dan golpes de Estado, a los que quieren romper la unidad nacional y a aquellos que quieren romper la esencia de la Constitución, por ejemplo controlando el Poder Judicial, despreciando la división de poderes o no permitiendo que la ley común se pueda hablar libremente, que se pueda educar en libertad a tus hijos en la lengua materna en Cataluña, en País Vasco, en Galicia, en Baleares o en Valencia".

También se ha referido al artículo 20 de la Constitución, el referido a la libertad de expresión y opinión política. "Ayer en el Congreso me referí a él porque se está cercenando en una censura intolerable a quienes llamamos a las cosas por su nombre, a quienes decimos que la derogación del delito de sedición está siendo así porque este Gobierno está pagando el precio de unos presupuestos a unos golpistas, que lo que quieren es volver a dar un golpe de Estado para conseguir su ansiada ruptura de la unidad nacional", ha manifestado.

"Debemos honrar y respetar la norma jurídica suprema del Estado pero no debemos olvidar nunca que, tras la Constitución y muy por encima en valores, se encuentra la Nación sobre la que se sustenta y, por tanto, el deber que tenemos todos de proteger esa Nación, esa unidad y esa convivencia histórica, social y política de los españoles a lo largo de los siglos", ha finalizado.