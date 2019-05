Ortega Smith detalla que Vox no acudirá a la capilla ardiente a Rubalcaba porque es un acto para allegados

Publicado 10/05/2019 19:14:17 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha señalado este viernes que su formación no tiene previsto acudir a la capilla ardiente instalada en el Congreso de los Diputados del exlíder del PSOE y exministro, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar el centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza, Ortega Smith ha señalado que una capilla ardiente se dirige para la familia, compañeros y allegados, por lo que Vox no acudirá dado que no mantuvo ninguna relación con Rubalcaba, ni personal ni institucional.

El Congreso de los Diputados ultima los preparativos para la capilla ardiente del exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido a los 67 años, que está previsto que se abra a partir de las 20.30 horas y hasta las 22.00 horas este viernes y de las 09.00 a las 14.00 horas del sábado.