Ortega Smith promete ser coherente en el Mixto del Congreso tras dejar Vox: "Los problemas de España son los mismos"

El diputado del grupo mixto, Javier Ortega Smith, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente de Vox Javier Ortega Smith ha asegurado este jueves que mantendrá la "coherencia" en sus ideas y posicionamientos tras haberse integrado en el Grupo Mixto del Congreso, y ha lamentado que la formación a la que pertenecía le haya "silenciado y esquinado".

Ortega Smith comunicó el viernes su decisión de abandonar el grupo parlamentario de Vox y pasarse al Mixto, después de haber sido degradado de sus funciones parlamentarias, relevado de su cargo como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y, finalmente, expulsado de Vox. Lo hizo en una carta dirigida a Santiago Abascal escrita sobre la base de la que el líder de Vox dirigió a Mariano Rajoy cuando dejó el PP.

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, el que fuera secretario general de Vox ha garantizado que "mantendrá la coherencia, el mismo mensaje, las mismas propuestas y los mismos criterios que siempre". "El hecho de que uno vote dentro de un grupo o como diputado independiente inscrito dentro de otro grupo no tiene por qué variar tu forma de entender los problemas de España y las votaciones", ha explicado.

ES EL DIPUTADO EL QUE DA "PRESTIGIO" AL ESCAÑO

El Congreso ha asignado al exdirigente de Vox el escaño que utilizó el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Su última etapa en Vox ya la pasó en el 'gallinero' del Salón de Plenos.

Ahora, comparte grupo con los cuatro diputados de Podemos y los representantes del BNG, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Compromís, que tienen un escaño cada uno. La previsión de sus nuevos compañeros es no cederle tiempos de intervención ni cupo para la presentación de iniciativas ni le dieron hueco en las comisiones parlamentarias. A Ortega Smith le queda la Comisión de Peticiones, en la que también entró Ábalos, un órgano que se reúne a puerta cerrada y en la que rara ve se vota.

Ortega Smith ha indicado que "los escaños no son de nadie" y que "el escaño no hace al diputado". "El diputado le da honor, prestigio o desprestigio a un escaño y yo he intentado que mis actuaciones sean dignas, con independencia del lugar físico en el que me encuentre", ha subrayado.

SÓLO PREGUNTAS ESCRITAS

Sobre su labor parlamentaria, el exdirigente de Vox ha ironizado con que la Comisión de Peticiones "tiene muchísimo trabajo" y ha trasladado su intención de intervenir en las sesiones plenarias, aunque se muestra pesimista sobre ese extremo porque es el grupo el que toma esas decisiones y, según él, "está controlado por Podemos, BNG y Compromís".

En cualquier caso, si no pudiera intervenir, su situación "no variaría", puesto que Vox llevaba sin dejarle intervenir "en nada absolutamente, ni en el pleno, ni en comisiones" desde hace un año y medio. "O sea, que mi situación no va a variar", ha remarcado. Además, ha asegurado que quiere presentar todas las iniciativas que "pueda" y le "dejen".

Si en el Mixto no le autorizan sólo podrá registrar preguntas escritas al Gobierno, pues, a diferencia del resto de iniciativas, este es un derecho individual de los diputados que no requieren para ello la firma del portavoz de su grupo.

Ortega Smith ha repetido que abandonó el grupo parlamentario de Vox "con pena y tristeza" y ha lamentado que la dirección y no los "amigos y compañeros", "le despreciaron y le dejaron claro que no le querían". "No tenían interés en que yo interviniera, participara, estuviera en comisiones" y "me cerraron cualquier posibilidad de asistencia en medios materiales y humanos: me dejaron absolutamente silenciado y esquinado", se ha dolido.