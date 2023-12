Ortuzar advierte a Andueza que se "va a quedar en el rincón" si se distancia del PNV y dice que "con Bildu ni a heredar"

Cree que todos los partidos quieren "el espacio" del PNV, y pregunta a Gamarra "qué alternativa moral va a construir gobernando con Vox"



El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que "se va a quedar en el rincón" si se empeña en distanciarse o quiere "aparentar un divorcio" de la formación jeltzale e insiste en que "con Bildu ni a heredar". Además, cree que todos los partidos quieren "el espacio" de su partido, incluidos EH Bildu y el PP, y ha preguntado a Cuca Gamarra "qué alternativa moral van construir gobernando con Vox".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Ortuzar ha recordado que el PNV y los socialistas, tras las elecciones municipales y forales de mayo, han cerrado acuerdos de gobernabilidad y coalición "en prácticamente el 80% de las instituciones del país".

"Venimos de un gobierno de coalición que ha dado unos buenos resultados y no ha habido mayores problemas en la convivencia del Gobierno. ¿Qué sucede ahora?, pues que en los últimos dos meses quiere aparentar un divorcio o una especie de 'vamos a pensárnoslo'", ha señalado.

El líder jeltzale ha subrayado que esto viene de la mano del líder del PSE-EE, Eneko Andueza, que "está intentando conseguir algo que no va a poder conseguir", la Lehendaritza. "Creo que lo único que puede hacer es entorpecer sus relaciones futuras con nosotros, que es dar la sensación de que él es el tercero en liza", ha advertido.

Según ha indicado, "la sociología del país hace seis meses mostró la foto que mostró", y cada uno "tiene que asumir en política cuál es el peso que tiene", aunque cree que el Partido Socialista y Andueza pueden ser "muy importantes" en el futuro del país. Pero considera que, si el PSE-EE no hace ese ejercicio de asumir "ese peso" que tiene en Euskadi, ha avisado que "le va a llevar a la frustración" en esa carrera que ha emprendido por "seguir distanciándose del PNV".

"Se distancia del PNV pero, al mismo tiempo, dice que con Bildu ni a heredar. Entonces, el que te vas a quedar en el rincón, eres tú", ha dicho al líder de los socialistas vascos.

EH BILDU

En cuanto a EH Bildu, ha dicho que "le encanta que Bildu venga a la centralidad". "Toda la vida les hemos visto en los márgenes, y que vengan ahora a situarse donde hemos estando otros durante 40 años, me parece bien", ha asegurado.

En todo caso, cree que la formación soberanista tiene que reconocer que el PNV tiene "un poquito más de pedigrí para hablar de centralidad", más cuando su oposición en Euskadi "no es tan central ni centrada", aunque en Madrid sean "muy modositos".

GAMARRA

Andoni Ortuzar también ha preguntado a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, "que alternativa moral" puede construir el Partido Popular "gobernando con Vox". "Alguien que gobierna con Vox está deslegitimado para hablar de democracia con los demás, y menos para pedirnos cuentas a quienes tenemos una hoja de servicios democrática intachable en 128 años", ha apuntado.

De esta forma, ha respondido a las declaraciones realizadas hoy por la dirigente de los populares en Bilbao, en las que ha asegurado que su partido es "la alternativa moral" al PNV en Euskadi, y ha avisado que Pedro Sánchez "dejará fuera" del Gobierno Vasco a los jeltzales tras las próximas elecciones porque ya no son "tan necesarios".

Ortuzar ha afirmado que son "muy poco creíbles las apelaciones" que hace Gamarra "cuando sus socios son los de Vox". Tras señalar que el PP a él no le ofreció un Ministerio "en concreto" para que el PNV apoyara la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ha precisado que sí le ofertó "cosas muy interesantes". "Nosotros un ministerio no habríamos aceptado jamás. Nosotros tendremos ministerio cuando Euskadi sea un estado", ha puntualizado.

El presidente del EBB ha recordado que, mientras los populares les acusan de estar con la izquierda, los socios del PNV en Madrid y de la investidura, aseguran que son "la derecha vasca". "Yo creo que el problema que tienen es que nos ven donde estamos y todos quieren nuestro espacio. Esa es la clave", ha apuntado.

No obstante, ha asegurado que el PNV "no se va a mover de donde está". "Está bien, está fuerte, está unido internamente, vamos a proponer cosas importantes para los nuevos meses y la gente dirá si sigue con nosotros o no.

EL PP, EN CALLE

El líder del PNV ha considerado que la derecha española "ha cogido el gusto a la calle, justo cuando no están en el poder", ante la convocatoria de concentración en Pamplona por la moción de censura contra al alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, y después de las organizadas ante Ferraz.

"Me habría gustado que estuvieran en la calle cuando estábamos otros en los 70 y en los 80 peleando por la democracia, por las libertades, construyendo los estatutos de autonomía, y consiguiendo aquella amnistía que fue tan importante, o el abrir los cauces de participación a la gente", ha afirmado.

Andoni Ortuzar ha recordado que, "en aquella época, (los populares) no andaban por la calle o igual con alguna gabardina puesta, yendo de contramanifestación". "Yo creo que, tanto el Partido Popular como UPN tienen la cintura de hormigón armado cuando se trata de adaptarse a lo que la democracia establece, y la democracia en la que estamos es una democracia representativa, parlamentaria", ha añadido.

En este sentido, ha aclarado que en los ayuntamientos no es alcalde quien gana las elecciones, sino el que obtiene más votos en el pleno de Constitución del Ayuntamiento. "Hay mecanismos para remover a la gente. A nosotros nos ha pasado, nos han quitado unas cuantas alcaldías y hemos quitado en esta terminología en junio, y lo admitimos con absoluta deportividad", ha indicado.

Por ello, ha pedido al presidente de UPN, Javier Esparza, que mantenga esa misma actitud y "se deje de las obsesiones". "UPN es un partido obsesionado. Tiene la obsesión de los comunistas, del terrorismo y de no sé qué, y luego la obsesión de los vascos, el 'que vienen los vascos'", ha señalado, para asegurar que, si se refieren al PNV, los jeltzales "llevan más tiempo en Pamplona y en Navarra" que ellos.