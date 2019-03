Ortuzar cree que serán PP, Cs y Vox quienes necesitarán pactar con PNV y tiene "muchas dudas" de poder acordar

Publicado 28/03/2019 14:09:45 CET

Llama a una reflexión en la política española porque "nadie dice con quién quiere pactar", sino con quién no va a acordar

BILBAO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que, en la actual coyuntura política y con los resultados que se vaticinan en las próximas elecciones generales, sin mayoría absolutas y con la necesidad de acuerdos, no serán el PP, Ciudadanos ni Vox "los que digan si pactan" con su partido, sino "al revés", porque serán ellos los que necesitarán apoyos.

En todo caso, ha añadido que, "visto lo visto y oyendo las cosas" que defienden, tiene "muchas dudas" de que los jeltzales lleguen a acuerdos con estas formaciones. Además, ha llamado a realizar una reflexión en la política española porque "nadie dice con quién quiere pactar", sino con quién no va a acordar.

Ortuzar ha realizado estas declaraciones después de que el cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Aitor Esteban, manifestara este pasado miércoles, que su partido hablará "con el extremo más izquierdo y con el extremo derecho", también con Vox. Posteriormente, el líder de esta última formación Santiago Abascal, replicó que no tienen "nada que hablar con quienes quieren romper España".

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao para presentar el libro "Juan Ajuriagerra, el Hermano mayor", Andoni Ortuzar ha señalado que el PNV no hace emplazamientos a hablar, pero "no niega el saludo a nadie". "Si alguien nos habla, contestamos. Eso no es política, es educación, una cosa básica", ha indicado.

El líder jeltzale ha querido hacer una reflexión sobre "por dónde está yendo la política española". "Nadie dice con quién quiere pactar, todo el mundo dice con quién no va a pactar, pero resulta que todas las encuestas dicen que nadie va a tener mayorías absolutas, sino, al contrario, que los partidos que están mejor colocados van a estar muy lejos de las mayorías absolutas. Por lo tanto, van a necesitar acuerdos con mucha gente", ha añadido.

Por ello, cree que "no es la mejor manera de empezar a tejer acuerdos decir que no van a pactar ni con éste ni con el otro ni con el otro". "En el caso del PNV, ni Vox ni Rivera ni Casado, por mucho que hayan dicho en los tres últimos días que ninguno va a pactar con el PNV, es al revés. ¿De quién van a necesitar los votos?. No van a ser ellos los que digan si pactan con el PNV o no, va a ser al revés", ha asegurado.

El presidente del EBB ha señalado que su partido intentará estar "lo más fuerte posible para defender de la mejor manera posible los intereses vascos y sacar adelante, al máximo posible", su programa electoral. "Visto lo visto y oyendo las cosas que estamos oyendo, hay muchas dudas de que eso lo podamos hacer con PP, Ciudadanos y Vox", ha apuntado.

PDeCAT

Andoni Ortuzar ha insistido en que no concurren con el PDeCAT a las próximas elecciones europeas en una lista conjuntas "por las circunstancias específicas" que se viven en Cataluña, y ha asegurado que, en breve, ambas formaciones formalizarán el acuerdo de colaboración para, tras los comicios, "coordinarse políticamente en Bruselas ante las instituciones europeas y defender postulados conjuntos" que les ha unido históricamente, como la 'Declaración de Barcelona' de 1998, la de Madrid del 2000, la de Santiago de Compostela del 2004.

También se ha referido a las declaraciones realizadas por el expresidente de Unió Democrática de Catalunya (UDC) Josep Antoni Duran i Lleida, que ha asegurado que votará al PNV en las europeas, y ha afirmado que Units, el partido en el que ahora milita, pide el respaldo para los jeltzales por parte del "catalanismo político de siempre".

"Nosotros no vamos a desperdiciar ni un solo voto y recibimos con satisfacción y alegría que haya gente que nos quiera votar", ha dicho, para insistir "en la anomalía que supone en el Estado español que las elecciones europeas se hagan en base a circunscripciones únicas, que hace que el señor Duran pueda votar al PNV, pero no sé si tiene mucho sentido que eso tenga que ser así".

A su juicio, "lo más lógico es que un Estado descentralizado autonómico tuviera circunscripciones autonómicas a las europeas también, como lo tiene en los demás órdenes, como en el legislativo español".

"CLOACAS DEL ESTADO"

Preguntado por el hecho de que la Audiencia Nacional investigue el informe del excomisario José Villarejo sobre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el presidente del EBB ha destacado el hecho de que en los últimos meses estén saliendo a la luz casos de lo que ha denominado 'las cloacas del Estado', que revelan que "se han utilizado instituciones y estructuras estatales para ir en contra de otros partidos políticos y para laminar e influir negativamente sobre alternativas políticas".

"Estaría siempre mal, pero parece que, por el medio, también hay dinero, corrupción, una trama que sorprende cuando las ves en películas de cine americano, pero que, cuando ocurren aquí, en medio de nosotros, saltan todas las alarmas", ha indicado.

Por ello, confía en que todo ello "se aclare" y se depuren "a fondo todas las responsabilidades políticas" porque es necesario para que "una democracia pueda presumir de calidad y de estar en los estándares europeos".