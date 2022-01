Ortuzar (PNV) advierte que la patronal "no puede coger de rehén al Gobierno y al Congreso" con la reforma laboral

BILBAO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la patronal "no puede coger de rehén al Gobierno y al Congreso" con la reforma laboral. "Igual alguien tiene que poner un poco firme a la patronal", ha expresado, en referencia al Gobierno.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Ortuzar analiza la reforma laboral y la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados. En este sentido, pide al Ejecutivo que sea "imaginativo y valiente", ya que preservar el diálogo social es "importante, pero igual de importante o más es que haya un respaldo político y parlamentario".

"La mejor solución es abrir la tramitación del decreto como proyecto de ley, pero dentro de un proceso limitado, en el que nos comprometeríamos a llevar adelante solo las modificaciones estrictamente necesarias", argumenta.

Tras afirmar que el PNV no está echando "un pulso por prurito político" ni quiere cargarse el acuerdo, defiende que lo relevante es el fondo de la cuestión y por eso ofrece "una fórmula". "Si al Gobierno no le gusta, que pongan otra encima de la mesa. Busquemos una solución intermedia. Pero, ojo, no puede ser un futurible 'ad calendas graecas', sino con un rango legal para que los convenios autonómicos estén protegidos jurídicamente", añade.

Por otro lado, y ante la advertencia de la CEOE de no aceptar el acuerdo si se modifica el decreto, Ortuzar dice que la patronal "no puede coger de rehén al Gobierno y al Congreso".

"EXTRALIMITANDO"

"Se está extralimitando. Para soslayar sus discrepancias internas, porque no todos dentro piensan igual, han convertido esto en tótem. Alguien quiere fabricar la excusa perfecta para salirse del acuerdo. Esos han cogido de rehén a Antonio Garamendi (presidente de la CEOE) y Garamendi quiere coger de rehén al Gobierno y el Gobierno al Congreso. ¡Hombre, no!. Por una situación interna de la patronal no podemos poner patas arriba el sistema institucional", advierte.

De este modo, considera que "igual alguien tiene que poner un poco firme a la patronal", en referencia al Gobierno de Sánchez. "Igual hay que ponerles en la tesitura de lo que supone irse. ¿Tengo que tener yo como PNV más responsabilidad en el futuro del marco laboral español que la patronal española? Creo que no", zanja.