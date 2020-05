Ortuzar (PNV) califica a la oposición como "el comando del no" y cree que habría que acortar la campaña

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que habría que acortar la campaña de las elecciones para el 12 de julio, pero ha insistido en que no pretenden "hurtar el debate", y ha calificado a la oposición como "el comando del no". "Antes no querían elecciones y ahora no quieren acortar la campaña", ha destacado.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Ortuzar ha apuntado que su partido está dispuesto a hablar de la posibilidad de acortar las elecciones "con toda honestidad y transparencia". "Hemos recibido los noes muy radicales del PP, de Bildu y, sobre todo, de Podemos, y no queremos que nadie piense que nosotros pretendemos acordar la campaña por hurtar el debate o por no dar igualdad de oportunidades", ha asegurado.

En su opinión, sería "bueno" que las formaciones políticas hicieran "algunos gestos" para aminorar gastos, para tener menos tiempo de campaña, porque va a haber oportunidades para confrontar programas y comunicarse con la ciudadanía.

"Pero parece que la oposición no quiere. Antes no querían elecciones, ahora no quieren acortar la campaña. Estamos ante el 'comando del no'", ha señalado.