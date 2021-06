Ortuzar (PNV) dice que EH Bildu está haciendo en Euskadi "lo que el PP en Madrid, una "guerra total" al Gobierno Urkullu

Cree que la "dialéctica de desgaste" del PP "no es inteligente" porque obliga a "elegir PP y Vox u otra cosa, y siempre va a ser otra cosa"

BILBAO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado que EH Bildu está haciendo en Euskadi "lo que el PP en Madrid", una "guerra total" al Gobierno de Iñigo Urkullu y ha advertido a la coalición soberanista de que con esa actitud de "una enmienda a la totalidad a todo" no van a llegar a "buen puerto", porque lo que más valora en la situación actual la ciudadanía es que los partidos políticos critiquen cuando "una cosa no está bien", pero que "arrimen el hombro".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Ortuzar ha afirmado que, después del resultado en las elecciones en la Comunidad de Madrid al PP y "a su coro mediático" se le ha abierto "un espejismo". "Al PP le han entrado las prisas y ha abierto una especie de guerra total frente a frente, da igual lo que sea, los indultos catalanes, la transferencia de prisiones a Euskadi, Ceuta y Melilla o las relaciones con Marruecos, han entrado en una guerra total con el PSOE y el gobierno de Sánchez", ha censurado.

Ortuzar ha considerado que esta "dialéctica de desgaste" en la que ha entrado el PP "no es muy inteligente, porque obliga a todos los demás a tomar partido" y "si los demás tenemos que tomar partido entre elegir PP y Vox u otra cosa, siempre va a ser otra cosa". Según ha insistido, "no es muy inteligente por parte del PP llevarnos al blanco o negro, porque en su lado está lo negro y nosotros no vamos a estar ahí".

Tras reconocer que los resultados de Madrid fueron de "una claridad palmaria", el dirigente jeltzale ha asegurado que ello "nos reafirma cada día más que somos dos países diferentes, que no tenemos nada que ver". Por ello, ha instado a que "cada uno vote a quien quiera y que tenga el gobierno que decida su ciudadanía, pero que nos dejen en paz a los demás".

En cuanto a EH Bildu, Ortuzar ha dicho que la coalición soberanista "está haciendo en Euskadi lo que el PP está haciendo en Madrid". "Arnaldo Otegi está haciendo con Urkullu lo mismo que Casado con Sánchez, que es la guerra total". Según cree, "probablemente, el nuevo equipo directivo de Bildu y Sortu se ha fijado como objetivo las elecciones forales y municipales de 2023 y ahí van a estar hasta el 2023 en una guerra total contra el PNV y todo lo que hace".

Ortuzar ha criticado que la actuación de EH Bildu es "una enmienda a la totalidad a todo, es la negación hecha política" y, según ha advertido, "así no van a llegar a buen puerto" porque, ahora, según ha opinado, "la gente lo que más valoraría en Bildu o en cualquier partido político, lo mismo que valorará de la posición del PNV en Madrid, es que arrimes el hombro, que cuando tengas que decir que una cosa no esta bien se critique, pero arrimar el hombro" porque "no puede ser que estés en el tendido, echando la culpa pero no aportando".

NUEVO ESTATUTO

Respecto a la ponencia del nuevo estatuto, Ortuzar ha defendido que, "antes de mirar a Madrid y de posicionar el nuevo marco" en Euskadi se debería "ser capaces en Euskadi de lograr un amplio apoyo, con al menos un poco más de respaldo que el que tuvo el Estatuto de Gernika cuando se empezó a negociar".

Según ha apuntado, ello "exigiría que, al menos, en esa foto estuviéramos los que ya estuvimos en el 79" y lograr que se incorporaran Podemos "como heredero de la izquierda que sí estuvo dentro del pacto histórico del Estatuto de Gernika" y la izquierda abertzale, que fue "la gran contestataria a aquel momento, a aquel paso político, porque ellos apostaban por la ruptura".

En su opinión, la izquierda abertzale debe hacer "una lectura crítica de su pasado" y valorar "dónde está nuestro país hoy gracias a la transición y a la gestión y liderazgo de las instituciones que surgieron del Estatuto de Gernika" y "dónde está el efecto o los resultados de su estrategia de ruptura y de violentar el marco político que defendían en los años 70" porque "si hacen un análisis mínimamente crítico se sumarán al consenso actual".

CENTRO MEMORIAL

Sobre el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo inaugurado este pasado martes en Vitoria y las críticas a que recoge una 'memoria fragmentada', Ortuzar ha reconocido que "todo se puede hacer mejor", pero ha señalado la dificultad de "dar satisfacción, en un solo sitio, a todas las personas, a todas las situaciones y a todas la conculcación de derechos que se han vivido en este país".

El dirigente jeltzale ha apuntado que "el primer problema es dónde ponemos la fecha" porque, "igual a otros os hubiera gustado que se hubiera puesto en el 36" en vez de en 1960. Tras entender que pueda haber "personas que se hayan sentido no representadas o injustamente tratadas", ha considerado que "lo importante es saber dar reparación y visibilidad a cada una de las víctimas, sea del origen y la causa que sea".

En ese sentido, ha apuntado la necesidad, "quizás", de hacer "otros proyectos y reforzar otras iniciativas que ya están en marcha" desde las instituciones vascas, como Gogora o el Centro Memorial del 3 de Marzo en Vitoria.

Ortuzar ha llamado a hacer "un esfuerzo como sociedad" en "ir dando esa visibilidad y ese tratamiento de dignidad a todas aquellas personas que se han sentido víctimas de cualquiera de los procesos de violencia que se han vivido en este país, que han sido muchos y muy sostenidos en el tiempo".

AGRESIÓN AL EXCONCEJAL DEL PP

Por último, en referencia a la agresión sufrida por el vicesecretario de Comunicación del PP de Álava, Iñaki García Calvo, el pasado fin de semana en Vitoria, Ortuzar ha considerado necesario hacer "un esfuerzo entre todos" para que esos comportamientos "se destierren".

"Probablemente, no vamos a poder suprimir o evitar que haya gamberros, matones y gente que va a buscar la gresca, pero que no sea por razones políticas, que al excusa no sea el comportamiento político, porque eso es un camino peligroso", ha manifestado.

En ese sentido, ha insistido en que "todas las fuerzas políticas, las que ahora también están un poco remisas", deben darse cuenta de que "es bueno para todos de llegar a un punto en común de decirle a esa gente que por ahí no". "Pégate con quien quieras pero no lo hagas en nombre de no sé qué causa política, porque eso no es admisible", ha concluido.