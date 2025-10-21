Óscar Puente considera un "escarnio" que esté en libertad Víctor de Aldama al que califica de "cantamañanas"

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cargado hoy contra el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama asegurando que es un "escarnio" que esté en libertad y se refiere a él como un "cantamañanas" que no ha aportado a la causa ninguna prueba que haya servido para que avanzara la investigación.

Así lo ha afirmado en su cuenta de la red 'X' en la que ha colgado un corte de la entrevista de ayer de Víctor de Aldama en Telemadrid en la que lanzó duras acusaciones contra el PSOE y el presidente del Gobierno de quien dijo que estaba al corriente de las comisiones que cobraban el exasesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos.

Entre las acusaciones lanzadas por Aldama está el cobro de cuatro millones en comisiones por ambos investigados, de los que, según ha dicho, entregaron al PSOE millón y medio. También afirmó que el exministro de Transportes había pagado 20.000 euros en dinero negro en la compra del local que se encuentra bajo su vivienda.

Óscar Puente cuelga en su cuenta el corte donde se formula la pregunta a Aldama sobre si tiene pruebas de sus afirmaciones o algún mensaje o relación epistolar entre los implicados que demuestre que Pedro Sánchez lo sabía. El empresario y presunto comisionista responde "A ver, yo pruebas no tengo, es que lo de las pruebas..."

En opinión de Óscar Puente "es un escarnio que este cantamañanas esté suelto, mientras se le acusa de gravísimos delitos, sin que hasta la fecha se conozca aportación suya que haya contribuido al más mínimo avance de la causa en la que se le investiga".