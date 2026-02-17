Óscar Puente, al PP de Madrid: "Viajen un día en el Metro si quieren saber lo que es hacinamiento e inseguridad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece para dar cuenta del caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha invitado al 'número dos' del PP de Madrid a viajar un día en el Metro de Madrid para saber "lo que es hacinamiento, inseguridad, suspensión de servicios y cierre de estaciones" y posteriormente le pase "un informe a su jefa", en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así se ha pronunciado Puente durante la sesión de control al Gobierno en el Senado después de que Serrano le haya preguntado sobre la seguridad de la red ferroviaria de Cercanías de la Comunidad de Madrid.

Después de que Puente haya contrapuesto la inversión en Cercanías llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez con la del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, el ministro ha sacado a la luz la comparativa entre Metro de Madrid y Cercanías.

"Si quiere usted saber lo que es hacinamiento, inseguridad, suspensión de servicios o cierre de estaciones vaya usted un día en el Metro de Madrid y le pase usted un informe a su jefa. Eso sí, hágalo usted un poco mejor que lo que ha hecho usted con la concejala de Móstoles que le denunció a usted del acoso sexual", ha añadido Puente.

En este contexto, el ministro ha ironizado diciendo que "oir al PP de Madrid hablar de seguridad es lo mismo que oir al zorro impartir un seminario con protocolos de seguridad en el gallinero".

Por último, ha recogido las palabras de Serrano en las que aseguraba que los madrileños podrían sentirse "orgullosos" del trabajo de Ayuso, replicando que el Gobierno de la Comunidad es "desastroso" en seguridad sanitaria, transporte público, inversión pública y educación.