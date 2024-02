Otegi cree "gravísimo" y un "atentado a la Navarra foral y soberana" que el TS anule el traspaso de Tráfico

Dice que esto "se resolverá y el tráfico en Nafarroa lo dirigirá la Policía Foral"



El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree "gravísimo y un atentado a la Navarra foral y soberana" que el Tribunal Supremo haya anulado el Real Decreto por el que traspasó la competencia en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral navarra.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que esto se ha hecho "en el aniversario de la Gamazada --reacción popular en 1893 y 1894 en Navarra ante el intento de suprimir el régimen fiscal foral--, lo que supone "un recochineo histórico".

"En el aniversario de la Gamazada, unos señores en Madrid deciden que Nafarroa no tiene competencia de tráfico porque no está recogido así en el Amejoramiento, y esto nos lleva a la reflexión de decir que seguimos teniendo derechos flotantes, dependiendo de cómo lo interpreta un tribunal de Madrid. Y ahora no vemos a esos exultantes defensores de la Navarra foral decir nada. Esto es un atentado a la Navarra foral y soberana", ha añadido.

A su juicio, "esto significa que hay que defender el autogobierno también en la Nafarroa". "Sí que es cierto que el Tribunal Supremo no ha entrado al fondo, ha dicho que la forma es el problema, porque además esto tiene un cierto regodeo histórico, porque las competencias de tráfico de Navarra se las quitó el franquismo. Entonces, esto tiene toda una continuidad histórica", ha resaltado.

Arnaldo Otegi cree que la anulación del traspaso constata que "la Judicatura en el Estado español está en modo golpe de Estado permanente contra el Gobierno del PSOE y Podemos, y contra lo que eso significa", que es "la oportunidad de abrir de determinados debates que en el Estado todavía son tabús, como el de la plurinacionalidad".

También cree posible que haber hecho el traspaso a través de real decreto "haya dejado una ventanilla abierta para que entre el Supremo", y ha dicho que "estas cosas habría que hacerlas con un cierto rigor".

Tras reiterar que "es un atentado a los derechos históricos que están reconocidos a Nafarroa en este caso", ha apuntado que, en todo caso, la Constitución "permite delegar o transferir todas las competencias a una Comunidad Foral o a una Comunidad Autónoma". "Creo que es un problema técnico que se resolverá y el tráfico en Nafarroa lo va a dirigir la Policía Foral", ha indicado.

El líder de EH Bildu ha asegurado que son "muy conscientes de que hay por parte de la Judicatura un intento permanente" para hacer dudar del Gobierno que su formación denomina de "ventana de oportunidad", y ha precisado que esto ni incidirá en su postura ante el Ejecutivo del PSOE y Sumar.

"Para nosotros, los vascos y vascas de los cuatro territorios dijeron una cosa en las elecciones generales y es que la extrema derecha y la derecha no pueden gobernar en el Estado, y nosotros vamos a cumplir eso", ha insistido.

INJERERENCIAS

Por ello, entiende que "todas estas injerencias de la Judicatura buscan poner en duda eso". "Pero nosotros fijamos prioridades políticas y para nosotros es una prioridad que estos no gobiernen, porque es un problema, no para EH Bildu, sino para los pueblos y naciones del Estado, para las mujeres, para los trabajadores, para los jóvenes, etc".

A su juicio, "otros juegan un doble juego con esto", pero ha afirmado que su formación "nunca hará presidente del Gobierno del Estado a alguien del PP".

"En el Estado Español ahora mismo la Judicatura juega un papel de garante y de vanguardia en la defensa de lo que ellos entienden que es el régimen del 78. Y por eso están haciendo las cosas que están haciendo, y por eso están en modo sublevación, y por eso están tratando de dinamitar la amnistía, y por eso están tratando ahora de dinamitar la competencia de tráfico en Nafarroa", ha añadido.

Para Otegi, de esta forma, intenta "defender determinados privilegios frente a un modelo alternativo que es el que representan las izquierdas soberanistas".