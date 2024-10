Otegi "ni cree ni quiere" que Sánchez convoque elecciones, aunque a EH Bildu no le "iría mal"

Afirma que no es "proporcional" que Podemos "exija romper relaciones con un Estado a cambio de presupuestos"

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que "ni cree ni quiere" que Pedro Sánchez convoque elecciones, pese a que a su formación "no le iría mal" y podría aumentar su representación, porque "el bien a preservar es pararle los pies a la extrema derecha". En este sentido, ha apostado por que el bloque de investidura "no debería ser circunstancial" y ha considerado que no es "proporcional" que Podemos "exija romper relaciones con un Estado" para apoyar los presupuestos.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, ha considerado que, pese a las dificultades para aprobar los presupuestos de 2025, no considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a convocar elecciones.

"Ni lo creemos ni lo queremos", ha asegurado el líder de EH Bildu, pese a que, a su entender, a la coalición soberanista "probablemente" no le "iría mal" en unas elecciones generales. De este modo, ha advertido de que "le iría mal al país" y, por ello, EH Bildu no desea que se convoquen comicios para, "en vez de tener seis, tener siete" diputados. "Si no da la cuenta y gana la extrema derecha, ¿qué hago yo con uno más? Nada", ha remarcado.

Así ha dicho preferir "estar con un gobierno que pueda abrir posibilidades de debates" que son "importantes" a "tener un parlamentario más o un parlamentario menos".

En relación a la negociación de los presupuestos generales del Estado, Arnaldo Otegi considera que el hecho de que Podemos "exija que se rompan relaciones con un Estado", el de Israel, "a cambio de unos presupuestos" no es "proporcional".

Tanto en este caso como en el de otros grupos del Congreso, ha advertido de que el bloque de investidura, que se formó porque "el mal menor es que haya un gobierno presidido por Sánchez" frente a "un gobierno peor que es el presidido por PP-Vox", no debería de "ser circunstancial en esta coyuntura histórica".

Según ha indicado, el "peligro de régimen autoritario es lo suficientemente grave como para decir que hay que hacer las cosas bien". De este modo, ha señalado que "si tú juegas a interés partidista, que es lo que está sucediendo, el cálculo es erróneo" porque "estás jugando tácticamente a muy corto plazo".

Por su parte, EH Bildu, "frente al yo y el nosotros", hace "la apuesta por el nosotros". para ver "qué significaría una llegada de un gobierno de ese tipo" para los ciudadanos vascos. "Y creo que todo el mundo debería hacer eso", ha añadido.

En este marco, ha considerado que, en este momento, "los más previsibles" en el Congreso de los Diputados son Euskal Herria Bildu, junto al PNV y el Partido Socialista, mientras "el resto juegan un poco a buscar su espacio propio, a sacar la cabeza".

"El bien a preservar es pararle los pies a la extrema derecha. Y tienes que tener la capacidad suficiente como para entender que los intereses de tu sigla política están por debajo de eso", ha planteado Arnaldo Otegi, que ha precisado que "parar a la extrema derecha no es suficiente", sino que, además, hay que "plantear un programa de reformas democráticas importantes".

AL ALBUR DE LA INESTABILIDAD

Así, el coordinador de EH Bildu ha apelado a "ponerse a acordar eso y no a estar un poco al albur de un nivel de inestabilidad que no favorece a nadie".

Por lo que respecta a los planteamientos de la coalición vasca en la negociación de las cuentas de 2025, ha reiterado que va a "insistir en temas de política social".

También ha aludido al "debate abierto en torno al impuesto a las energéticas", sobre el que en el bloque de investidura hay "diversidad de posiciones" entre los partidos de izquierdas y Junts, "probablemente porque hay pendiente una gran inversión en Tarragona por parte de las energéticas que no quiere perder", y el PNV porque Iberdrola y Petronor "pagan los impuestos aquí y probablemente tenga algún tipo de relación amistosa con ambas dos".

Otegi ha defendido "mantener de manera estable el impuesto a las energéticas" en un momento de "beneficios récord" para estas empresas, que hace que, "porque paguen impuestos, no van a decaer como empresas, ni van a decaer su competitividad". A su entender, sí hay "un chantaje" por parte de las energéticas.

En todo caso, ha señalado que a EH Bildu, y cree que tampoco al PNV, les "interesa que este gobierno caiga ahora" y "tenga dificultades", lo que, ha precisado, no quiere decir que no sean "exigentes".

"Tenemos la responsabilidad de entender, por ejemplo, que este es un gobierno con el que podemos avanzar en el estatus político y por lo tanto es una cuestión de prioridades también. Luego está el eje derecha e izquierda en el que el PNV y nosotros podemos tener diferencias, pero creo que hay cuestiones nacionales en el país lo suficientemente importantes como para anteponer ese tipo de intereses a los intereses del partido", ha insistido.