Otegi dice que el PNV "no es un partido fascista" y que el vídeo que lo compara con PP y Vox "es un error"

BILBAO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este martes que el PNV "no es un partido fascista" y que el vídeo en el que aparece su portavoz y candidato al Congreso, Aitor Esteban, junto a dirigentes del PP y de Vox, "es un error".

En el mencionado vídeo, en forma de spot publicitario, EH Bildu anunció que "una ola de calor procedente del sur y la extrema derecha pretende arruinar las vacaciones" a los vascos, y se presentaba como un protector solar "antifascista" con "triple acción" que repele a "mosquitos" (en ese momento aparece la imagen de Feijóo), "zánganos" (en alusión a Abascal) y "moscas cojoneras" (en referencia a Aitor Esteban).

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Otegi ha afirmado que el PNV "hizo una guerra antifascista" y que, por lo tanto, "hay que decir muy claro a la gente que el PNV no es nuestro enemigo, sino un adversario político".

"El PNV no es un partido fascista, y es un error comparar a Aitor Esteban y al PNV con Vox. Continuamente decimos que queremos un debate político cuidado, y creo que ese video es un error. Creo que no es aceptable por nuestra parte que se compare al PNV con PP y Vox, y, por lo menos en mi nombre, pido que entiendan que ha sido un error, porque nunca compararía al PNV con PP y Vox", ha explicado.

En este sentido, Otegi ha señalado que desconoce si el vídeo ya ha sido retirado, "porque no sigo mucho eso", aunque ha insistido en que "es un error y no se puede hacer algo así", ya que, según ha dicho, "tenemos que dejar muy claro desde un punto de vista abertzale y como ciudadano vasco antifascista, que ni Aitor Esteban ni el PNV son fascistas, porque no es verdad".

"No quiero dramatizar, porque unos y otros a nosotros nos han dicho de todo, pero me da igual, porque nosotros no somos como ellos. Creo que es un gran error decir, pensar o expresar que PNV es un partido como PP o Vox. Yo no lo entiendo así, porque no es verdad, es mentira", ha asegurado.