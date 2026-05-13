Las otras actividades de los senadores: consultoría sanitaria, tertulias televisivas y trabajos agrarios

Detalle del Senado, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Varios senadores han recibido este miércoles la autorización de la Cámara Alta para realizar actividades privadas, ya que, pese a la dedicación exclusiva que marca la Ley Electoral, es legal que los parlamentarios ejerzan otros trabajos fuera de la política. Los más recurrentes son la abogacía o la docencia, pero se cuelan otros menesteres como la consultoría sanitaria o las explotaciones agrarias.

Así consta en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha aprobado este miércoles la Comisión de Incompatibilidades, que es el órgano encargado de revisar cada actividad privada de sus señorías.

Al inicio de cada legislatura, todos los diputados y senadores tienen que rellenar un formulario en el que deben especificar los cargos públicos que ostentan, sus actividades privadas por cuenta propia o ajena, los ingresos que puedan percibir con cargo al sector público o cualquier otra tarea retribuida que realicen.

Y como durante la legislatura van entrando y saliendo senadores, también están obligados a presentar este formulario que la Comisión de Incompatibilidades se encarga de evaluar.

Las principales actividades extraparlamentarias son la abogacía y la participación en conferencias y docencia universitaria, aunque también destacan los cargos municipales y autonómicos que muchos desempeñan, así como asesores de partidos políticos, profesionales sanitarios o funcionarios.

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Pero también los hay que piden permiso para participar en tertulias, como es el caso de la socialista asturiana María Jesús González o el senador del PP Juan Milián.

En el caso del senador del PP y exconsejero de Sanidad en Madrid, Enrique Ruiz Escudero, la Cámara Alta ha avalado otras actividades que realiza fuera de la institución, como es la consultoría dentro del ámbito sanitario.

Por su parte, el senador del PP por Ciudad Real Dalmacio Valero ha conseguido la autorización para crear una empresa de servicios agrícolas a terceros, solo para el sector agrícola, y en "ningún caso" sería para trabajar para la administración pública.

Y SENADORES CON SOCIEDADES

También hay quienes ostentan el cien por cien de acciones de sociedades, como es el caso del 'popular' Emilio José Navarro, que es el propietario de 'Paraíso del Sol Los Gigantes', o el socialista José Latorre, que administra la sociedad 'Ganesa activos de inversiones S.L.U'.

El Senado permite compatibilizar distintos trabajos y de hecho viene autorizando cada legislatura a numerosos parlamentarios a compaginar el escaño con variadas actividades profesionales privadas, siempre que estas labores no tengan relación con la Administración y que no supongan el menoscabo de su dedicación en la Cámara Alta.