Pagazaurtundúa defiende que UPyD aporta "veracidad y el esfuerzo" a la política

Publicado 28/05/2016 18:16:12 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La número dos de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en las listas al Congreso por Madrid, Maite Pagazaurtundúa, ha defendido que su partido puede aportar "veracidad y esfuerzo" a la política actual: "Nosotros no hemos hecho impostura, nunca hemos mentido, no nos hemos corrompido, no hemos engañado. Nunca hemos puesto azúcar a situaciones complicadas", ha señalado.

En declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria del Libro de Madrid, ha resaltado que durante estos meses se ha visto "una forma de estar en la política que no es la que ha representado UPyD durante su historia.

En cualquier caso, ha dicho que el partido magenta será "minoría si la gente lo quiere". Eso sí, cree que puede "ayudar a que la mayoría trabaje con responsabilidad, esfuerzo, con tenacidad" y "luchar contra las desigualdades".

"Lo que ahora saben los que nos votaron es si nos echan o no de menos. Saben si quieren que estemos en el Congreso como un elemento de conciencia muy distinto a todo lo que se ha visto en todos estos meses", ha manifestado.

Pagazaurtundúa ha visitado la feria del Libro de Madrid en el marco de una campaña de promoción del legado de Cervantes en el 400 aniversario de su muerte. "En esta Europa y España convulsas, debemos reivindicar el valor de la cultura como brújula para encontrar salida a nuestros problemas", ha manifestado la dirigente, quien ha defendido que "la defensa de la cultura debe estar por encima de las siglas".

En el marco de esta campaña, la portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo ha enviado ejemplares de la máxima obra de El Quijote a los principales líderes de la Unión Europea y ha lanzado a las redes sociales un vídeo que recoge una lectura coral protagonizada por personal y políticos de la Eurocámara de las aventuras del Ingenioso Hidalgo.

APOYO A LA CULTURA

Este año, 2016, se conmemora el cuarto centenario de la muerte de dos figuras literarias europeas: la de William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Por este motivo, Pagazaurtundúa quiere que la Comisión y el Consejo europeos aprovechen para acentuar la influencia de la cultura europea en todas las áreas de la vida diaria, sobre todo en la educación, para así afianzar las raíces de la integración en Europa.

De hecho, ha apadrinado una declaración escrita en apoyo a la Cultura Europea que también está respaldada por María Teresa Giménez Barbat (ALDE), Esteban González Pons (PPE), José Blanco López (S&D), Iratxe García Pérez (S&D), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Yana Toom (ALDE), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Fabio Massimo Castaldo (EFDD) e Isabella Adinolfi (EFDD).

Esta declaración, que necesita la firma de la mitad del hemiciclo, insta al Consejo y a la Comisión "a mantener e impulsar el trasfondo cultural europeo y a crear una auténtica unión cultural, defender el pasado y enriquecer el futuro de la cultura, las ciencias y las artes".