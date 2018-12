Page avisa de que aplicar de nuevo el 155 en Cataluña "no es un escenario imposible"

Publicado 13/12/2018 11:23:47 CET

Cree que habrá elecciones el próximo otoño porque es "muy complejo" prorrogar dos presupuestos

TOLEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha advertido de no es "un escenario imposible" una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y ha avisado de que, en caso de ser necesario su empleo, el Ejecutivo lo usará "probablemente con más contundencia" que el Gobierno de Mariano Rajoy.

Aunque ha afirmado no querer hablar en nombre del Gobierno, García-Page ha aseverado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le dejó "muy claro" que aplicará las medidas constitucionales previstas para suspender la autonomía catalana si debe hacerlo y, además, "probablemente con más contundencia que el PP".

"No quiero hablar en su nombre, pero esto no es un escenario imposible", ha declarado en sendas entrevistas en la Cadena Ser y en Telecinco, recogidas por Europa Press. El presidente castellano-manchego ha defendido que este precepto constitucional no puede aplicarse "por unas declaraciones" de su homólogo catalán, Quim Torra, pero que sí debe utilizarse en caso de darse "un quebranto jurídico objetivo".

En relación a sus manifestaciones sobre la posibilidad de ilegalizar partidos independentistas, García-Page ha matizado que no secunda ilegalizar "el concepto de independencia" ni una formación que la secunde, sino aquella que "se instala en el quebranto constitucional" porque "cualquier sistema se tiene que defender".

ILEGALIZAR PARTIDOS QUE QUEBRANTEN LA CONSTITUCIÓN

"No sugerí como tal que se ilegalice un partido que defiende la independencia, sino que al paso que van, si se instalan estructural y sistemáticamente en el desacato absoluto, habrá que responderle con una autodefensa del sistema", ha insistido.

Ha exhibido también su apoyo al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, y ha apuntado que "el ibuprofeno era obligatorio" en Cataluña y que los constitucionalistas no pueden "cruzarse de brazos" mientras los independentistas no "dejan de enredar".

El jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha reconocido que esta "política del ibuprofeno" no ha funcionado para "rebajar la crispación", pero ha agregado: "Habría que ver cómo estábamos de no haberlo aplicado".

ELECCIONES EL PRÓXIMO OTOÑO

Por otro lado, ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se llevará las elecciones al próximo otoño porque "es muy complicado negociar un escenario presupuestario para el año 2020" y porque "aguantar dos presupuestos prorrogados es mucho más complejo".

El socialista ha recordado que la moción de censura tenía como objetivo convocar elecciones, pero antes dar estabilidad al país, y ha asegurado que ahora se está produciendo esa fase de "estabilización un tanto compleja".