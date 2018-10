Page ve en la declaración de 'El Bigotes' "un problema enorme" para el PP pero evita pronunciarse sobre López del Hierro

Publicado 21/02/2018 12:02:21 CET

TOLEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE regional, Emiliano García-Page, ha hecho referencia a la comparecencia en el Congreso de Álvaro Pérez 'El Bigotes', responsable de la empresa 'Orange Market' de la red Gürtel, declaración que valora como "un problema enorme" para el PP, ante la que se ha preguntado "cómo es posible que hayan tenido ese nivel de connivencia".

A preguntas de los asistentes a un desayuno informativo organizado por Encastillalamancha.es, García-Page ha rechazado en todo caso pronunciarse sobre la incriminación de 'El Bigotes' hacia el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro.

"No me voy a pronunciar por respeto. No me gusta ese debate. Creo que no debo ser yo quien lo haga, porque es mi antecesora. Quiero diferenciar su papel político, con el que he sido muy duro, con el personal", ha indicado.

Lo que sí ha exigido es que, si se demuestra que alguien "ha metido la mano", que la justicia actúe. "Si metemos la pata nos echan de gobiernos. Si metemos la mano, con más razón. A quien lo haga, que lo metan en la cárcel", ha dicho, añadiendo que "ya son muchos años de investigación" en torno a la financiación del PP y ya "parece razonable que se den explicaciones".